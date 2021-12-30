Sadece "Alo" diyebileceğiniz, uzun ömürlü en iyi tuşlu telefon modelleri

Karmaşık telefonlardan hoşlanmayanlar için iyi bir alternatif olan tuşlu telefonlar, genellikle sadece "Alo" demek ve mesajlaşmak için tercih ediliyor. Tuşlu telefonları en çok askerlik yapan ve akıllı telefonlardan hoşlanmayan kişiler tercih ediyor. Tuşlu telefonların dayanıklı ve sağlam bir yapı sunmaları da tercih edilme sebepleri arasında yer alıyor. Çağrı gerçekleştirip mesajlaşmaya imkan veren tuşlu telefonların kameralı, internete bağlanabilen, uzun şarj süresine sahip, büyük tuşlu, radyolu ve müzik çalabilen birçok çeşidi bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar ihtiyaç duydukları özelliklerin bulunduğu tuşlu telefon modellerini kolaylıkla tercih edebiliyorlar. Siz de tuşlu telefon almak istiyorsanız en iyi ürünlerin yer aldığı listemize mutlaka göz atmalısınız

1. Hem "Alo" demek hem mesajlaşmak için harika bir model: Nokia 6030

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En kaliteli tuşlu telefonlar arasında bulunan Nokia 6030, birinci tercihi sadelikten yana olanlar için ideal bir tasarım ortaya koyuyor. Gereksiz ve karmaşık tuşlar barındırmayan Nokia 6030, ergonomik tasarımı ve rahat basımlı tuş takımıyla dikkat çekiyor. Renkli ekran özelliğine sahip olan model hem fotoğraf ve videoların rahat izlenmesine hem görsel destekli MMS (Multi Medya Servis) mesajlarının görüntülenmesine imkan tanıyor. İçeriğinde barındırdığı arka plan görselleri ve zil sesleriyle kullanıcıların kendi zevk ve tercihlerine uygun kişiselleştirmeler yapmalarına yardımcı oluyor.

Mesajlaşma konusundaki rahatlığıyla öne çıkan Nokia 6030 modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Son derece sağlam: Caterpillar CB26

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En dayanıklı tuşlu telefon modelleri arasında yer alan Caterpillar CB26, malzeme kalitesiyle ve şık tasarımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Her türlü zorlu şartlar hesaplanarak tasarlanan Caterpillar CB26 suya, toza ve çeşitli darbelere karşı dirençli olmasıyla kullanıcılarına güven veriyor. Zorlu iş şartlarında çalışan veya kamp ve dağcılık gibi sporlarla uğraşan kişilere "Alo" demek için harika bir tuşlu telefon önerisi oluyor.

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3. Havalı bir model: Nokia 6700 Classic

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Kendine has modern tarzı sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaran Nokia 6700 Classic, en iyi tuşlu cep telefonu modelleri arasında yer alıyor. Etkileyici tasarımı ve havalı tarzının yanı sıra birçok özelliğiyle de öne çıkmayı başarıyor. 5 MP kamerası sayesinde birbirinden başarılı fotoğraf ve videoların çekilmesine imkan tanıyan Nokia 6700 Classic, görsel kalitesiyle de kullanıcılarını memnun ediyor. Tasarım olarak oldukça ince bir yapıya sahip olan telefon, ceplere kolaylıkla sığıyor. MP3 ve MP4 desteği sayesinde sevilen müziklerin dinlenmesini ve beğenilen kliplerin izlenmesini sağlıyor.

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4. Ekonomik ve bol özellikli bir model: ONNO Torch A1

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Uygun fiyatıyla öne çıkan ONNO Torch A1, en başarılı tuşlu cep telefonu modelleri arasında bulunuyor. 750 kişilik rehber hafızası, çalar saat alarmı, fener, hesap makinesi ve takvim gibi birçok kullanıcı dostu özellik barındırmasıyla kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Telefonun orta kısmında yer alan onay tuşunun hızlıca fener ışığını açabilmesi, acil durumlarda büyük fayda sunuyor. FM radyo ve MP3 çalar özellikleri sayesinde müzik tutkunlarına aradıkları özellikleri sunuyor. Kamerası olmadığı için askerler için de tercih edilebilir tuşlu telefon modelleri arasında yer alıyor.

Ekonomik yönü ve bir dolu özelliğiyle öne çıkan ONNO Torch A1 Tuşlu Cep Telefonu'nu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Kamerasız tuşlu telefon isteyenler için: Samsung B310

Kameraya ihtiyaç duymayan veya askerlik gibi kameranın yasak olduğu alanlarda telefona ihtiyaç duyan kişiler için en iyi tuşlu telefon önerilerinden biri, Samsung B310 oluyor. Samsung B310, 800 mAh bataryası sayesinde uzun bir şarj ömrü sunuyor. MP3 ve FM radyo özellikleriyle dikkat çeken telefon, 3 mm standart kulaklık girişi sayesinde radyo ve müzik dinlenmesine yardımcı oluyor. Acil durumlarda kolaylıkla fener görevi üstlenebiliyor.

İnternetsiz, kamerasız sadece "Alo" demek ve mesajlaşmak için ideal bir seçenek olan Samsung B310 Tuşlu Cep Telefonu'nu sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Uygun fiyatlı ve performanslı bir model: Nokia C7-00

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Nokia C7-00, en iyi performansa sahip tuşlu telefon modelleri arasında yer alıyor. Kameraya ihtiyaç duymayanlar ve askere gidecekler için öne çıkan bir model olan Nokia C7-00, sade tasarımı sayesinde birçok kullanıcının beğenisini kazanıyor. Çift sim kart ve hızlı arama özellikleri, telefonunun kullanışlı olmasını sağlıyor. Nokia C7-00, FM radyo ve müzik çalar özelliğinin yanı sıra oyunlar da içeriyor. Bu sayede can sıkıntısı yaşandığında müzik dinlenip oyunlar oynanabiliyor. İnternete giriş özelliği bulunmayan model, 1000 mAh bataryası sayesinde kullanıcılarına tek şarjla uzun süreli bir kullanım imkanı sunuyor.

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7. Askerlere göre bir model: Hiking X11 Tuşlu Asker Telefonu

Askerlikte kameralı telefonlar yasak olduğu için birçok kişi kamerasız ve tuşlu telefonlara yöneliyor. En kolay kullanılan tuşlu telefon modelleri arasında yer alan Hiking X11, askerlere yönelik olduğu kadar tuşlu telefonu tercih edenlere de hitap ediyor. Karışık olmayan arayüzü, sadece gerekli uygulamaları barındırıyor. 300 kişilik rehber hafızası, takvim, hatırlatıcı, saat alarmı ve müzik çalar özellikleri sayesinde birçok kullanıcıya fayda sağlıyor. 69 gram olduğu için ağırlık yapmadan rahatlıkla taşınabiliyor. Tasarım olarak da sade ve düz lacivert renkli olan Hiking X11, gösterişten hoşlanmayan, sadece "Alo" demek ve mesajlaşmak isteyen kişiler için en iyi tuşlu telefon çeşitleri arasında yer alıyor.

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8. Sade tasarımlı ve kullanışlı: Reeder F1

Siyah rengin asilliğinden vazgeçemeyenler için düz siyah rengi ve sade tasarımıyla dikkat çeken Reeder F1, en güzel ve kullanışlı tuşlu cep telefonu modelleri arasında yer alıyor. FM radyo ve MP3 özellikleriyle öne çıkan Reeder F1, kullanıcılarına iyi bir müzik deneyimi yaşatıyor. Orta tuşu sayesinde gerekli durumlarda kolayca fener vazifesi görebiliyor. 2.9 MP kamera çözünürlüğü ve flaş özelliği sayesinde karanlık alanlarda bile fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Video kayıt ve video oynatma özellikleri, Reeder F1 modeline artı katıyor.

Özellikleriyle dikkat çeken Reeder F1 Tuşlu Cep Telefonu'nu satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Yaşlı bireyler için en pratik ve kullanışlı model: Anka M9

Belirli bir yaştan sonra cep telefonu kullanmak çok zor olabiliyor. Bu sebeple yaşlı bireyler için kolay ve pratik bir kullanım imkanı sunacak tuşlu cep telefonu modelleri üretiliyor. Anka M9 yaşlılar için en iyi tuşlu telefon modelleri arasında yer alıyor. Geniş tuş yapısı hem görme hem kullanım açısından fayda sağlıyor. Sadece ihtiyaç duyulan önemli özellikleri barındırması, Anka M9 modelinin kolay kullanılmasına yardımcı oluyor. Telefon tuş kilidini açmakta zorlananlar için yanda manuel bir tuş bulunduruyor. Renkli ekranı, yazıların daha rahat okunmasına yardımcı oluyor. Acil arama ve hızlı arama gibi özellikleri bulundurması, Anka M9 modelini öne çıkarıyor. Telefonunun arka kısmında yer alan kırmızı SOS arama tuşu, acil durumlarda yardım istemeyi kolaylaştırıyor. Uzun şarj süresi ise telefonunu sürekli şarj etmeyi unutanlara kolaylık sağlıyor.

Kullanımı çok kolay olan ve en basit tuşlu telefonlar arasında yer alan Anka M9 tuşlu cep telefonu modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Siz değil, tarzınız konuşsun: Hiking X9 Gold

Şıklığından ödün vermek istemeyenler için özel olarak tasarlanan Hiking X9 Gold, en güzel tuşlu telefon modelleri arasında bulunuyor. Gold kaplamalı parlak tasarımı sayesinde görenlerin beğenisini ve takdirini kazanmayı başarıyor. Bluetooth ve çift hat özellikleri bulunan Hiking X9 Gold, kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. 2.9 MP arka kamerası ile güzel anların kaydedilmesine imkan tanıyor. 1499 mAh pil gücü sayesinde iyi bir performans sergiliyor.

Hem tuşlu telefon kullanıp hem tarzını yansıtmak isteyenler için ideal bir tercih olan Hiking X9 Gold Tuşlu Cep Telefonu'nu incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

11. Büyük tuşlu telefon isteyenler için: Nokia C3 515

Yeni nesil tuşlu telefon çeşitleri arasında öne çıkan Nokia C3 515, en iyi kameralı tuşlu telefon modelleri arasında yer alıyor. Flaş destekli kamerası sayesinde karanlık ortamlarda bile fotoğraf çekebiliyor. Nokia C3 515 modelinin en önemli özelliği, geniş ve rahat basılabilen büyük tuşlara sahip oluşu oluyor. Şık ve modern tasarımlı Nokia C3 515, kullanım kolaylığı sunan dizaynı ve erişilebilir tuşlarıyla birçok kişinin rahatlıkla kullanabileceği tuşlu telefon modelleri arasında yer alıyor. FM radyo ve MP3 oynatıcı özellikleriyle müzik tutkunlarına keyifli anlar sunuyor. Uzun pil ömrüyle dikkat çeken Nokia C3 515, tam dolum bir şarjla günlerce çalışmaya devam edebiliyor.

Modern tasarımıyla dikkat çekip büyük tuş takımıyla kullanım kolaylığı sunan Nokia C3 515 modelini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

