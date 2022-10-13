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Sadece bir gece yapmak bile büyük hasara yol açabiliyor! Beyni mahvediyor, ölümcül sonuçlar doğuruyor

13.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımızı korumak adına beslenme, uyku ve hareket düzenimize dikkat etmenin ne kadar önemli olduğu her fırsatta vurgulanıyor. Uyku alışkanlıkları kişiden kişiye göre değişiyor. Yapılan araştırmalar uykunun ideal seviyede uzaklaşmasının beyinde iltihaplanmaya yol açtığını belirtiyor.

Sadece bir gece yapmak bile büyük hasara yol açabiliyor! Beyni mahvediyor, ölümcül sonuçlar doğuruyor

Uykunun yeteri kadar alınamaması sağlık için büyük tehlikelere neden oluyor. Gün içerisinde yorgunluk yaşamamıza yol açan uykusuzluğu sonradan telafi etmenin vücudu toparladığı düşünülüyor ancak sonradan uyumak enerjiyi yerine getirse de beyin sağlığını toparlayamıyor. Uzmanlar, birçok insanın geceleri yeterince uyuyamadıklarında beyin iltihabı geliştirdiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

BİR YIL DÜZENLİ UYUNSA BİLE ETKİLERİ SÜRÜYOR

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Fareler üzerinde yakın zamanda yapılan birkaç çalışmada, araştırmacılar, uyku yoksunluğunun neden olduğu uzun vadeli hasarın, normal uyku düzeni geri yüklendikten sonra uzun süre devam ettiğini bulmuşlardır. The New York Times , Temmuz 2022 tarihli bir makalesinde , " Tam bir yıl düzenli uykudan sonra, daha önce uykusuz kalan fareler hala sinirsel hasar ve beyin iltihabından muzdaripti " dedi.

KAN BASINCININ DÜŞMEMESİ İLTİHABA YOL AÇIYOR

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Harvard uzmanlarının ayrı bir raporda teoriye göre, uyku kaybından kaynaklanan iltihaplanma kan damarlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor gibi görünüyor. "Uyku sırasında kan basıncı düşer ve kan damarları gevşer. Uyku kısıtlandığında kan basıncı olması gerektiği gibi düşmez, bu da kan damarı duvarlarında iltihabı aktive eden hücreleri tetikleyebilir" diye yazıyorlar. "Uyku eksikliği vücudun stres tepki sistemini de değiştirebilir."

BİR GECELİK UYKUSUZLUK BİLE ETKİLİYOR

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Eğer uykunuzu kaçırırsanız, beyninizin etkileri hissetmesi uzun sürmez. Harvard Health , "Yalnızca bir gecelik uykusuzluk, beta-amiloid seviyelerini normalden daha yüksek tutabilir" diye uyarıyor. Daha da kötüsü, Alzheimer'ın erken evrelerinde hasara karşı özellikle savunmasız olan talamus ve hipokampus gibi beyin bölgelerinin yapısal bütünlüğünde, boyutunda ve işlevinde azalmaya yol açabileceğini söyledikleri "kümülatif bir uyku kaybı modeli"dir."

KISIR DÖNGÜ BAŞLIYOR

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Daha da kötüsü, bir gece bile yetersiz uyku, genel olarak daha kötü uykuya neden olabilir. Harvard uzmanları, "Bir kısır döngü başlar. Beynin ön lobundaki beta-amiloid birikimi, daha derin, REM olmayan yavaş dalga uykusunu bozmaya başlar. Bu hasar, hem uyumayı hem de anıları saklamayı ve pekiştirmeyi zorlaştırır" diye yazıyor.

TEDAVİ EDİLMEMESİ BÜYÜK HASARLARA NEDEN OLABİLİR

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Beyin iltihabında tedavi gecikmesinde beyin tutulumu yaygın ise hasar bırakma riski yükselir. Bu hasarlar; denge kaybı, kısmı felç hali, görme bozuklukları, konuşma bozukluğu ve öğrenme güçlüğü şeklinde olabilir.

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