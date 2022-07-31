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Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

28.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen teknoloji ile günlük ihtiyaçlarımızın pek çoğunu akıllı cep telefonlarını kullanarak hallediyoruz. Bankacılık işlemleri, market ve mağaza alışverişleri, sosyal medyada vakit geçirmek gibi birçok etkinlik, artık telefon üzerinden gerçekleştiriliyor. Huawei telefon özellikleri kategorisine bakıldığında markanın kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşıladığı görülüyor. En kaliteli Huawei telefonları araştırıyorsanız listemize bakmadan geçmeyin!

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

İçindekiler

  • 1. Şık tasarımı ile dikkat çeken: Huawei Nova 8I 128 GB Siyah
  • 2. Düşük bütçeye sahip olan kişiler için: Huawei Y5 2019 16 GB Kahverengi Cep Telefonu
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (31.07.2022)
  • 3. İthalatçı firma tarafından garantili olan: Huawei P30 Lite 128 GB Siyah Cep Telefonu
  • 4. Parmak izi okuma özelliği bulunan: Huawei Mate 20 Lite 64 GB Duos Cep Telefonu
  • 5. İnanılmaz kalitede fotoğraflar çekebileceğiniz: Huawei Nova 9 SE 128 GB Beyaz Cep Telefonu
  • 6. Giriş segmentinin gözdesi bir model: Huawei Y6 2019 32 GB Mavi
  • 7. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayan cihaz: Huawei Nova 8i Çift Sim 128 GB Gümüş
  • 8. Yüksek çözünürlüğe ve dört adet lense sahip: Huawei P40 Lite 128 GB Siyah Cep Telefonu
  • 9. Yüksek pil kapasitesi ile dikkat çeken: Huawei Y6P 2020 Smartphone Gece Siyahı
  • 10. Canlı renk seçenekleri olan: Huawei Y7 Prime 2019
  • 11. Üstün kalite arayan kişiler için: Huawei Nova 9 128 GB Gece Siyahı
  • 12. Katlanabilen tasarımı ile dikkat çeken: Huawei Mate Xs Duos 512 GB
  • 13. Şık dizaynına bayılacağınız bir ürün: Huawei Nova 5T 128 GB Yenilenmiş Telefon
  • 14. Orta segmentin vazgeçilmezi hâline gelen: Huawei P20 Lite 64 GB Cep Telefonu

Günden güne kendini geliştiren telefon firmaları her geçen gün farklı özelliğe sahip yeni bir model üretiyor. Cep telefonu pazarında önemli bir yere sahip olan Huawei ise son yıllarda en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Huawei; kaliteli, uzun ömürlü oluşu, iyi fotoğraf çekmesi ve uzun pil ömrü gibi olumlu nedenlerden dolayı sıklıkla tercih ediliyor. Kendinize en yakın arkadaşınız olacak ve her yere yanınızda götürebileceğiniz bir telefon arıyorsanız sizin için seçtiğimiz farklı özelliklere sahip en kaliteli Huawei cep telefonlarını incelemeden geçmemenizi öneririz.

1. Şık tasarımı ile dikkat çeken: Huawei Nova 8I 128 GB Siyah

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

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İncecik şık tasarımı ile en çok tercih edilen cep telefonları arasında bulunan Huawei Nova 8I 128 GB Siyah, en yakın arkadaşınız olmak için satın almanızı bekliyor. 6 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon, bu yönü ile geniş bir bellek alanı sunuyor ve en zorlu uygulamalarda bile donma problemi yaşatmıyor. Tasarım ve özellikleri dikkate alındığında en iyi Huawei telefon 2021 modelleri arasında yer alan cihaz, sahip olduğu dört arka lens sayesinde en kaliteli fotoğrafları yakalamanıza yardımcı oluyor. Uzun ömürlü ve kaliteli bir akıllı telefon araştırıyorsanız bayılacağınız bu ürünü size takdim edelim.

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2. Düşük bütçeye sahip olan kişiler için: Huawei Y5 2019 16 GB Kahverengi Cep Telefonu

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

"Düşük bir bütçeye sahibim ve günlük ihtiyaçlarımı karşılayabilecek akıllı telefon satın almak istiyorum." diyorsanız Huawei Y5 2019 16 GB Kahverengi Cep Telefonu önerebileceğimiz cihazlar arasında yer alıyor. 2 GB RAM'e sahip olan cep telefonu modelini; arama yapma, fotoğraf çekme ve sosyal medyada vakit geçirme gibi günlük ihtiyaçlarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz. 512 GB'a kadar arttırılabilir hafızası ile istediğiniz boyutta hafıza kartını kullanabilir, daha eşsiz deneyimler yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerinize hediye etmek için uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız bu ürünü daha detaylı incelemenizi ve sepetinize eklemenizi tavsiye ederiz.

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3. İthalatçı firma tarafından garantili olan: Huawei P30 Lite 128 GB Siyah Cep Telefonu

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

İthalatçı firma tarafından iki yıl garanti verilen Huawei P30 Lite 128 GB Siyah Cep Telefonu, en iyi Huawei telefon modelleri arasında yer alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB geniş depolama alanı bulunan cihaza istediğiniz tüm uygulamaları yükleyebilir ve kasma ile donma gibi olumsuz durumlar yaşamadan oyun keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Sahip olduğu 48 MP arka ve 24 MP ön kamera sayesinde en kaliteli fotoğrafları çekebilir ve özel anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. Günlük hayatta yol arkadaşınız olacak ve her işlemi kolaylıkla gerçekleştirebileceğiniz bu cihazı sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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4. Parmak izi okuma özelliği bulunan: Huawei Mate 20 Lite 64 GB Duos Cep Telefonu

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Huawei en iyi telefon yorumları dikkate alındığında önerilen modeller arasında yer alan Huawei Mate 20 Lite 64 GB Duos Cep Telefonu, arka kısmında bulunan parmak izi okuyucusu sayesinde telefonunuza sadece sizin erişim yapmanızı sağlar. 4 GB RAM boyutu ve 64 GB depolama alanı bulunan cihaza istediğiniz uygulamaları indirebilir, en keyifli oyun ve sosyal medya deneyimlerini yaşayabilirsiniz. Günlük hayatta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kaliteli fotoğraflar çekebileceğiniz akıllı telefonu yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Orta segmentin en çok tercih edilen telefonları arasında bulunan ve yorumları epey olumlu olan bu cihazı daha detaylı incelemenizi tavsiye ederiz.

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5. İnanılmaz kalitede fotoğraflar çekebileceğiniz: Huawei Nova 9 SE 128 GB Beyaz Cep Telefonu

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

En iyi Huawei telefon 2022 modelleri arasında yer alan Huawei Nova 9 SE 128 GB Beyaz Cep Telefonu, kusursuz görünen dış tasarımı ve cezbeden özellikleri ile en çok tercih edilen akıllı telefon modellerinden bir diğeri. Ürünün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, istediğiniz her uygulamayı ve yüksek çözünürlük gerektiren video oyunlarını kasma yaşamadan rahatça açmanızı sağlar. En keyifli anları yaşamanızı sağlayan cihaz, sahip olduğu 108 MP arka ve 16 MP ön kamerası sayesinde kaliteli fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Aynı zamanda zorlu oyunları oynayabileceğiniz bir telefon arıyorsanız bu cihazı size önerebiliriz.

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6. Giriş segmentinin gözdesi bir model: Huawei Y6 2019 32 GB Mavi

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Giriş segmentinde en iyi Huawei telefon modelleri arasında bulunan Huawei Y6 2019 32 GB Mavi Cep Telefonu, cep dostu fiyatı ile fazla bütçesi olmayanların tercih edebileceği bir cihaz. Akıllı yapay zekâ ile yüz tanıma özelliği bulunan telefon, sadece izin verilen kişilerin kendisine erişmesini sağlar. Bu yönü ile kendinizi ve özel bilgilerinizi daha güvende hissedebilirsiniz. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunan akıllı telefon, yoğun şekilde telefon kullanmayanlar kişiler için son derece tatmin edici özelliklere sahip. Ürünün desteklediği 1080p çözünürlük sayesinde doyasıya video izleyebilir ve oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

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7. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayan cihaz: Huawei Nova 8i Çift Sim 128 GB Gümüş

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Kendinizi daha özel hissetmenizi sağlayan Huawei Nova 8i Çift Sim 128 GB Gümüş Cep Telefonu, benzersiz şıklıktaki tasarımı ile elinize çok yakışacak! Özellikle şirket hattı kullananlar, çift sim destekleyen akıllı telefonu tercih edebilir. Bu sayede yanında iki tane telefon bulundurmak zorunda kalmaz. Huawei en iyi telefon sıralamasında ilk sıralarda yer alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile tüm işlemleri rahatlıkla yapmanızı sağlar. Arka kısmındaki dört lens, kusursuz görünen fotoğraflar çekmenize ve anı yakalamanıza yardımcı olur. Mükemmel özelliklere sahip olan bu cep telefonunu incelemeden ve sepetinize eklemeden geçmeyin.

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8. Yüksek çözünürlüğe ve dört adet lense sahip: Huawei P40 Lite 128 GB Siyah Cep Telefonu

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

"En iyi Huawei telefon hangisi?" diye soracak olursanız 1080p FULL HD çözünürlüğe sahip olan Huawei P40 Lite 128 GB Siyah Cep Telefonu önerebileceğimiz modeller arasında yer alıyor. Çift sim destekleyen telefon sayesinde yanınızda iki telefon taşımaya son verebilirsiniz. Aynı anda iki telefon işlevini karşılayabilen cihaz, arka kısmında bulunan dört adet lens sayesinde en yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videoları çekmenize yardımcı olur. 48 MP arka kamera ve 16 MP ön kamera ile kusursuz fotoğraflar yakalayabileceğiniz bu modeli mercek altına almanızı ve inceledikten sonra sepetinize eklemenizi tavsiye ederiz.

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9. Yüksek pil kapasitesi ile dikkat çeken: Huawei Y6P 2020 Smartphone Gece Siyahı

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

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Yüksek pil kapasitesi ile dikkat çeken Huawei Y6P 2020 Smartphone Gece Siyahı Cep Telefonu, fazla bütçesi olmayanların gönül rahatlığı ile tercih edebileceği modeller arasında yer alır. 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olan ürün, en iyi Huawei telefon 2020 kategorisinde bulunur. 5000 mA pil kapasitesi sayesinde uzun süre pil ömrü bulunan cihazı, 36 saat boyunca ara vermeden kullanabilirsiniz. "Pil ömrü benim için en önemli özellik." diyorsanız önerebileceğimiz cihazlar listesinde baş sıralarda yer alan bu ürünün diğer özelliklerini de daha detaylı incelemeden geçmeyin deriz.

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10. Canlı renk seçenekleri olan: Huawei Y7 Prime 2019

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Kırmızı, mavi ve siyah canlı renk seçenekleri ile dış tasarıma önem verenlerin bayılacağı Huawei Y7 Prime 2019, göz alıcı modeller arasında yer alır. Arka kısmında yer alan parmak izi okuyucusu ile sadece izin verilen kişilerin kendisine erişmesini sağlayan cep telefonu, kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar. Uygun fiyatı ile düşük bütçesi olanların rahatlıkla tercih edebileceği cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. "Huawei telefon nasıl sıfırlanır?" diye soracak olursanız cihazın ayarlar kısmında yer alan "Fabrika ayarlarına geri dön." sekmesine girerek dakikalar içerisinde cihazı sıfırlayabilirsiniz.

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11. Üstün kalite arayan kişiler için: Huawei Nova 9 128 GB Gece Siyahı

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Cep telefonunda üstün kalite arayanların bayılacağı Huawei Nova 9 128 GB Gece Siyahı, Huawei telefon önerileri dikkate alındığında ilk sıralarda yer alır. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunan üstün kaliteli cihazı; arama yapma, SMS gönderme, sosyal medya kullanma, fotoğraf çekme ve video oyunları oynama gibi tüm işlemlerinizde rahatça kullanabilirsiniz. Arka kısmında kullanılan yenilikçi lens sistemi sayesinde en kaliteli fotoğraf ve videoları çekebileceğiniz cihaz, en yakın arkadaşınız hâline gelir. Yenilikçi teknolojiye ayak uydurabileceğiniz bu akıllı telefonu sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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12. Katlanabilen tasarımı ile dikkat çeken: Huawei Mate Xs Duos 512 GB

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

"Farklı tasarımlara ve yenilikçi teknolojiye önem veriyorum." diyorsanız Huawei Mate Xs Duos 512 GB telefona bayılabilirsiniz. Katlanabilen tasarımı ile son model bir görünüme sahip olan cihaz, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip. Bütçenizde sınır tanımıyor ve en yeni cep telefonu modeline sahip olmak istiyorsanız önerebileceğimiz bu cihaz; hızlı şarj, yüz tanıma, HD kalitede fotoğraf ve videolar çekme gibi sınırsız olumlu özelikleri ile kullanıcıları cezbeder. Uzun pil ömrü ile şarj etmeden uzun saatler boyunca kullanmaya devam edebileceğiniz ürünün diğer özelliklerini yakından incelemenizi tavsiye ederiz.

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13. Şık dizaynına bayılacağınız bir ürün: Huawei Nova 5T 128 GB Yenilenmiş Telefon

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Şık dizaynıyla dış görünümüne bayılacağınız Huawei Nova 5T 128 GB Yenilenmiş Telefon'la eşsiz deneyimler yaşamaya hazır olun. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile kesintisiz deneyimler yaşamanızı sağlayan cihaz, en zorlu video oyunlarında bile kasma ve donma gibi olumsuz durumlar yaşatmaz. Sahip olduğu 48 MP arka ve 32 MP ön kamera ile en kaliteli fotoğrafları çekmenize yardımcı olan ürün, hiçbir anı kaçırmadan ölümsüzleştirmenizi sağlar. Eşsiz deneyimleri yaşayabileceğiniz ve uzun süre kalitesinden ödün vermeyen bu cihazı incelemek ister misiniz?

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14. Orta segmentin vazgeçilmezi hâline gelen: Huawei P20 Lite 64 GB Cep Telefonu

Sadece bir telefon değil bir arkadaş isteyenler için en iyi Huawei telefonlar

Orta segmentin vazgeçilmezleri arasında bulunan Huawei P20 Lite 64 GB Cep Telefonu'yla günlük hayatta tüm işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla tüm uygulamaları indirebileceğiniz cihaz; kasma ve donma gibi olumsuz durumlar yaşatmaz. Arka kısmında bulunan parmak izi okuyucusu sayesinde parmak izinizi hafızasına kaydeder ve sizden başkasının özel bilgilerinize erişmesini engeller. Uzun süre kullanmanıza imkân sağlayan pil ömrü sayesinde bir kere şarj ettiğinizde gün boyu tekrar şarj gerektirmez. Fazla bütçe ayırmadan her işlemi gerçekleştirebileceğiniz kaliteli ve uzun ömürlü bir akıllı telefon arıyorsanız bu cihazı inceleyebilirsiniz.

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