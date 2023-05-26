Sadece dudağını büyütmek istedi ama kabusu yaşadı! Dudak dolgusu şişince...

Bronwyn Papineau, YouTube hesabında ince üst dudağından nefret ettiğini bu yüzden onu dolgunlaştırmak için bıçak altına yatmaya karar verdiğini açıkladı. Deneyimini YouTube'da paylaşan genç kadın daha önce de dudak dolgusu yaptırdığını ancak üst dudağı ile burnu arasındaki boşluktan nefret ettiğini söyleyerek tekrardan dudak dolgusu yaptırdığını gösterdi.

DUDAKLARINI ELEŞTİRİYORLARDI

"Yüzümde ideal bıyık boşluğu var. Bu dudak kaldırma ameliyatı bir yıldır yapılıyor.

Bu görüntüyü yüklemek isteyip istemediğimden bile emin değildim. Youtube'da bulunduğum bunca yıl boyunca, dolgu yapılmadan önce bile dudaklarım hakkında hep nefret yorumları alıyordum. O zamandan önce bile, kişisel hayatımda burnumla üst dudağım arasındaki geniş boşluk hakkında sürekli bir şaka dolaşıyordu."

"Son 6 yılda dudağımı yukarı itmek ve philtrum boşluğunu azaltmak amacıyla üst dudağıma dudak dolgusu yaptırıyordum. Tabii ki, bu işe yaramadı. İşlemler aşırı dolgun ve doğal olmayan görünen dudaklarla sonuçlandı." İşte o zaman Bronwyn bunun yerine cerrahi bir dudak müdahalesine karar verdi ancak işler pek planladığı gibi gitmedi.

DUDAKLARI HIZLA ŞİŞMEYE BAŞLADI

Ameliyata annesi ve kız kardeşiyle birlikte gelen Bronwyn, üst dudağının hızla şişmeye başladığını fark etti. Genç kadın ilk başta dudaklarına yapılan uyuşturma iğnesinin miktarı nedeniyle şiştiğine inandı, ancak durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Dudakları saatler geçtikçe şişmeye devam etti ve onu konuşamaz veya yemek yiyemez hale getirdi. Ertesi gün dudakları yeniden ikiye katlandı.

METAL KAŞIKLARLA ŞİŞLİĞİ İNDİRMEYE ÇALIŞTI

Şişlikle ilgili olarak "Öyleyse bu normal değil" diye ekledi. "Yüzünüzü uyuşturmak için kullandıkları enjeksiyon olan lidokaine karşı alerjik bir reaksiyon." Doktoru ekstra şişen dudaklarına müdahale etmek için ilaç yazdı. Ama acı o kadar şiddetliydi ki Bronwyn, acısını dindirmek için metal kaşıkları dondurucuya koyup dudaklarına ovmak zorunda kaldı. Neyse ki, kaşık ve ilaç karışımı şişliğin gece boyunca inmesine yardımcı oldu. Sekizinci gün şişlik neredeyse gitmişti.

DOKTORU ENFEKSİYON OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bronwyn, bir hafta boyunca acı çekmesine rağmen ameliyatın tüm sonuçlarını görmekten heyecan duyduğunu ve uyuşturan maddeye karşı alerjik bir reaksiyon göstermesi nedeniyle şişliğin başkaları için o kadar kötü olmayacağını iddia etti. Ancak artık dudaklarının da enfeksiyon kaptığından şüpheleniyordu ve araştırmasına göre her beş kişiden biri ameliyattan sonra enfeksiyon kapıyor. Dikişleri alındıktan sonra doktoru enfeksiyon olmadığını ve çıkan pisliğin eriyen dikişlerinden bazıları olduğunu söyledi.



