Sadece Hamile Kadınların Anlayabildiği 8 Şey

Anneliğin ayrıcalıklı, mutlu, eşi bulunmaz, paha biçilmez evrenine hoş geldiniz! Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren gün geçtikçe büyüyen bir hediye paketine ev sahipliği yapıyorsunuz. Cinsiyet tahminleri, isim arayışları, hastane odası, bebek odası derken muhtemelen şimdiden başka bir boyuta geçtiniz. Hayatınızın hediyesini kucağınıza almak için zaman daralırken işler de giderek zorlaşmaya başlayabilir. Çocuk yapmanız için ısrar eden aile büyükleri bundan pek söz etmemişti ama kutsal annelik yolunun bazı minik zorlukları vardır. Hamile kadınların yaşadığı bu tatlı çileleri, yine ancak diğer anne adayları anlayabilir. Hamile Kadınların Yaşadıkları 1. Hiçbir mevsim yeterince serin değildir Hamilelikte sıcak basmasını engelleyebilecek bir iklim henüz keşfedilmemiştir. Hormonların etkisiyle bir anda öyle sıcaktan bunalmış hissedersiniz ki; kutupta bile terleyebilir, kış günü kendinizi tişörtle sokağa atabilirsiniz. Hamileliğinin son ayları yaza denk gelen kadınların işi ise iyice zordur! Klima ya da vantilatörle büyük aşk yaşayabilirsiniz ancak bu sırada üşütüp hasta olmamaya dikkat edin!

2. Aynı anda hem mutluluktan, hem üzüntüden ağlanabilir Hormonlar demişken, hamilelikte yaşanan duygusal çalkantılardan bahsetmemek olmaz elbette! Çizgi filme bile ağlayabilirsiniz; çünkü kedinin fareye karşı her zaman kaybetmesi hiç adil değildir! Anne olmayanlar bu üzüntünüzü anlamaz, o yüzden bu konularda eşinizle tartışmaya hiç girmeyin. Hem ne de olsa, hamilelikte ciddi bir unutkanlık da baş gösterdiği için beş dakikaya kalmaz bu konuyu tamamen unutacaksınız... 3. En iyi lokasyon, tuvalete en yakın yerdir Büyük ihtimalle eskiden hiç böyle düşünmüyordunuz ama evet; en iyi lokasyon tuvalete en yakın yerdir. Hamileliğinizin sonlarına doğru tuvalet ziyaretleriniz o kadar artacak ki, tuvalete yakın bir yerde konumlanmak size çok iyi gelecek! Karnınız büyüdükçe oturup kalkmanın ve hatta yürümenin de ayrı birer zahmet olduğu düşünüldüğünde, kendinizi her gittiğiniz yerde önce tuvaleti kontrol ederken bulabilirsiniz. 4. Ayakkabı giyebilmek bir sanattır Ayakkabınıza rahatça eğilip bağcıklarını bağlayabilmenin ne büyük bir nimet olduğunu daha önce düşünmüş müydünüz? Ayakkabınızı bağlaması için başkasından rica ederken muhtemelen düşüneceksiniz. Cırt-cırtlı modeller hamileliğin son ayları için kurtarıcı olabilir ama bazen ona bile mecaliniz olmaz. En güzeli terliklerinizi yanınızdan ayırmamaktır. Ayaklarınız gün içerisinde su toplayıp şişebileceği için, üşüme riskiniz de yoksa terliklerle çok rahat edeceksiniz.

5. İyi eş, hamilelikte belli olur Evlilik hayatındaki en önemli sınavlardan biri hamilelik dönemidir. Birlikteliğinizde tam bir denge oturtmuşken oyunun kuralları bir anda değişir. Duygu değişimlerinize ayak uydurmak, aşerdiklerinizi bulup getirmek, alttan almak, idare etmek hep karşı tarafa kalır. Aranızdaki sevgi aynı kalsa da bazen tahammül azalır. İşte tüm bu zorlu sınavlardan alnının akıyla geçen bir eş, iyi bir eştir. Evet, siz de hamilesiniz, her yük sizin üzerinizde gibi geliyor ama bu duygunuzun da kolayca değişebileceğini unutmayın. Tüm naz ve kaprislerinize rağmen elinizden tutmaya devam eden eşinizin kıymetini bilin. 6. İsim konusu mühimdir Bebeğiniz için isim seçmeye başladığınızda sevmediğiniz ne kadar çok insan olduğuna çok şaşıracaksınız. "Onun gibi geveze olmasın, bunun gibi ukala olmasın..." derken bir bakacaksınız ki isim listeniz daralıvermiş. Bebeğinize bütün hayatı boyunca kullanacağı güzel bir isim seçmek için harflerin enerjilerini de araştırabilirsiniz. Günümüzde isim danışmanlığı için kurulan şirketler bile mevcut. 7. Göbek şakaları komik değildir Daha önce hamile arkadaşlarınıza göbek şakaları yapmış olabilirsiniz. Hamile kaldıktan sonra ise, insan bunun hiç de iyi bir şey olmadığını anlıyor. Her görenin karnınıza laf atması, "Ne kadar büyük bir göbek, ikiz olmasın sakın?", "Bebek kız mı, güzelliğini senden çalmış?" gibi damdan düşercesine sorulan sorular sonlara doğru sabrınızı taşırabilir.