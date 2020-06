Sadece Hamile Kadınların Anlayabildiği 8 Şey

Büyük ihtimalle eskiden hiç böyle düşünmüyordunuz ama evet; en iyi lokasyon tuvalete en yakın yerdir. Hamileliğinizin sonlarına doğru tuvalet ziyaretleriniz o kadar artacak ki, tuvalete yakın bir yerde konumlanmak size çok iyi gelecek! Karnınız büyüdükçe oturup kalkmanın ve hatta yürümenin de ayrı birer zahmet olduğu düşünüldüğünde, kendinizi her gittiğiniz yerde önce tuvaleti kontrol ederken bulabilirsiniz.

Hormonlar demişken, hamilelikte yaşanan duygusal çalkantılardan bahsetmemek olmaz elbette! Çizgi filme bile ağlayabilirsiniz; çünkü kedinin fareye karşı her zaman kaybetmesi hiç adil değildir! Anne olmayanlar bu üzüntünüzü anlamaz, o yüzden bu konularda eşinizle tartışmaya hiç girmeyin. Hem ne de olsa, hamilelikte ciddi bir unutkanlık da baş gösterdiği için beş dakikaya kalmaz bu konuyu tamamen unutacaksınız...

Daha önce hamile arkadaşlarınıza göbek şakaları yapmış olabilirsiniz. Hamile kaldıktan sonra ise, insan bunun hiç de iyi bir şey olmadığını anlıyor. Her görenin karnınıza laf atması, "Ne kadar büyük bir göbek, ikiz olmasın sakın?", "Bebek kız mı, güzelliğini senden çalmış?" gibi damdan düşercesine sorulan sorular sonlara doğru sabrınızı taşırabilir.

Evlilik hayatındaki en önemli sınavlardan biri hamilelik dönemidir. Birlikteliğinizde tam bir denge oturtmuşken oyunun kuralları bir anda değişir. Duygu değişimlerinize ayak uydurmak, aşerdiklerinizi bulup getirmek, alttan almak, idare etmek hep karşı tarafa kalır. Aranızdaki sevgi aynı kalsa da bazen tahammül azalır. İşte tüm bu zorlu sınavlardan alnının akıyla geçen bir eş, iyi bir eştir. Evet, siz de hamilesiniz, her yük sizin üzerinizde gibi geliyor ama bu duygunuzun da kolayca değişebileceğini unutmayın. Tüm naz ve kaprislerinize rağmen elinizden tutmaya devam eden eşinizin kıymetini bilin.

8. Kalbinizin sesini her an dinleyen biri vardır

Pozitif olmak için daha geçerli bir sebebiniz olamazdı! Kalbinizin sesini her an, her saniye dinlemekte olan biri var. Üstelik onun tek duyabildiği şey bu! Hiçbir tatlı telaşın sizi huzursuz etmesine izin vermeyin. Sadece sizi mutlu eden şeyler yapın, sizi mutlu edecek insanlarla olun ki kalp ritminiz hep neşeli bir melodi sunsun küçük meleğinize.