Sadece iki malzeme yetiyor! Orkideleri iki yıldan daha fazla sürekli çiçek açtıran yöntem

Orkideler, diğer ev bitkilerine göre bakımı çok daha zor olan bitkilerden biridir. Bir orkideyi pencere pervazına yerleştirip, sukkulentlerle yaptığınız gibi birkaç haftada bir kontrol edemezsiniz. Bir orkidenin solmasını önlemek ve yeni çiçek açmasını teşvik etmek için ona nasıl bakım yapacağınızı bilmeniz gerekir.

ÇİÇEK AÇMAYAN ORKİDE KALMAYACAK!

Express'te yer alan habere göre, orkide sahipleri herhangi bir çiçek görmüyorsa asla pes etmemeli ve bitkiyi atmalıdır. Çünkü bitki her yıl iyi bir bakımla büyümeye ve çiçek açmaya devam edecektir.

Beş orkidesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Phyllis Fred, “Bugün orkidelerimi sularken birkaç kare çektim. Temmuz 2021'de taşındığımızdan beri durmadan çiçek açıyorlar. Yeni evimizi gerçekten çok seviyorlar." dedi. Phyllis, orkidesinin bu "muhteşem" çiçek açmasını nasıl teşvik ettiğini gören grup üyelerini hayrete düşürürken, sırrını yorumlar bölümünde paylaştı. Bitkilerin çoğuna yaklaşık 10 yıldır sahip olan kadın, haftada bir kez yarım saat kadar suladığını belirtti.

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Çiçek açan orkidelerin sırrını paylaşan kadın, “Doğal kaynak suyu, epsom tuzları ve kabartma tozu ile ıslatın. İki yılı aşkın süredir sürekli çiçek açıyorlar. İki litre suya her birinden yarım çay kaşığı kadar ekleyin ve karıştırın. Daha sonra bitkinizi bu suyla sulayın." şeklinde yazdı.

Saksı kabuğunuzun ne kadar hızlı kuruduğuna bağlı olarak orkidenizi daha fazla veya daha az sulamanız gerekebilir. Bunu her beş ila 11 günde bir tekrarlamanız gerekebilir.

Bahçecilik uzmanı ve orkide meraklısına göre, Epic Gardening blogundan Melissa Strauss, epsom tuzunu orkide bakım rutininize dahil etmenin çiçek açmayı artırmanın harika bir yolu olduğunu iddia ediyor. Şöyle dedi: "Epsom tuzları, orkidelerinize ve diğer bitkilere ihtiyaç duydukları değerli besinleri vermenin değerli ve ucuz bir yoludur. Bitki bakımında kullanımları daha büyük, daha sağlıklı, daha sağlam, daha büyük, daha renkli çiçeklere sahip bitkiler oluşmasına katkıda bulunuyor."







