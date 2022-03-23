Sadece ısınmak istemişti... Çığlıkları yürekleri paraladı! "Acı verme Allah'ım"

Adana’da ısınmak için girdiği trafo binasında bir genç elektrik akımına kapıldı. Gencin yardıma gelen görevlilere yalvar yakar bağrışı duyanların yüreğini sızlattı. Elektriğe kapılan gencin hayati tehlikesi bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi. Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı. Yanan gencin, yardıma gelen görevlilerden, “Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah’ım beni bayıltsınlar, öldürsünler. Acı verme Allah’ım” diye yardım istemesi yürekleri sızlattı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi’ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi.

