Sadece iskeleti kaldı! Dağlık alanda çürümüş erkek cesedi bulundu

Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'na sarmaşık toplamak için çıkan C.Y., tırmandığı vadi içerisindeki yer alan derede erkek cesedi gördü. Bel üstü çürüyen ve sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, evine dönüp durumu ağabeylerine anlattı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metre tırmanışın ardından cesede ulaştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan çürümüş erkek cesedi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





