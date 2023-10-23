HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere...' Bakan Tekin duyurdu! "Seminer döneminin online yapılmasına karar verdim"

"Sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere...' Bakan Tekin duyurdu! "Seminer döneminin online yapılmasına karar verdim"

23.10.2023 16:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

"Sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere...' Bakan Tekin duyurdu! "Seminer döneminin online yapılmasına karar verdim"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Seminer dönemiyle ilgili alınan kararı duyuran Bakan Tekin "Online yapılacak" dedi. İşte detaylar...

"YÜZ YÜZE PROGRAMLARIN ERTELENMESİ TALEPLERİYLE KARŞILAŞTIM"

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli meslektaşlarım, Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum. Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık. Ancak hafta sonu Erzurum’da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüzyüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım." ifadelerini kullandı.

"SADECE KASIM ARA TATİLİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE SEMİNER DÖNEMİNİN ONLİNE YAPILMASINA KARAR VERDİM"

Tekin, "Bu nedenle sadece Kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, Nisan ara tatili kesinlikle yüzyüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun." dedi.

yusuftekin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce alınan kararda, 13-17 Kasım tarihlerindeki yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl okullarda fiziki olarak yapılacağı, yani öğretmen ve idarecilerin ara tatil döneminde çalışmaya devam edeceği belirtilmişti.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Apple ile ilgili son söylentiler! Yeni etkinlik mi geliyor?İşte Apple ile ilgili son söylentiler! Yeni etkinlik mi geliyor?
Ayak sorunları ciddi hastalıkların habercisi olabilir!Ayak sorunları ciddi hastalıkların habercisi olabilir!
DMM o iddiayı yalanladı! 'Türkiye'yi derhal...'DMM o iddiayı yalanladı! 'Türkiye'yi derhal...'
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

Yakaladıkları pitona zorla alkol içirdiler

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.