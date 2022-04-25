Sadece yüzüne değil vücudunun her yerine makyaj yapmak isteyenler için yardımcı ürünler

Özellikle abiye veya dekolte kıyafetlerde sıklıkla tercih edilen vücut makyajı özel gün ve davetlerde kurtarıcı olabilir. Vücut boyası, simi, fondöteni gibi makyaj malzemelerinin kullanıldığı vücut makyajı sayesinde daha fit, orantılı ve ışıltılı görünmek mümkün. Ancak bu makyajı kaliteli, kıyafetinize bulaşarak veya silinip giderek sizi yarı yolda bırakmayacak ürünlerle yapmak da bir hayli önemli. Vücudu fit, sağlıklı ve ışıl ışıl gösterecek, vücut makyajında tercih edebileceğiniz ürün alternatiflerini sizler için derledik. Dilerseniz gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Pürüzsüz ve bronz görünen bacaklar için: Bebak Bacak Fondöteni

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Sıcak bahar, yaz aylarının gelmesiyle etek ve elbiselere de geçiş yapıyoruz. Ancak kimi zaman bacaklardaki minik leke veya kusurlar tedirginlik yaratabilir. Bu endişenin önüne geçmek, pürüzsüz ve doğal görünüm yakalamak için Bebak markasının bacak fondötenini tercih edebilirsiniz. Cilt tonunu eşitleyen bacak fondöteni kolay emilen yapısı ve kusurları ortadan kaldıran kapatıcılığı sayesinde maske etkisi yaratmadan bacaklarınızın harika bir görünüme kavuşmasını sağlar. Sprey formundaki ürünü iyice çalkaladıktan sonra avuç içinize sıkarak veya yaklaşık 20 cm mesafeden direkt olarak bacaklarınıza püskürterek uygulayabilirsiniz. Giyinmeden önce en az 5 dakika kadar kurumasını beklemeniz gerektiğini de hatırlatalım.

2. Tek bir fondötenle hem yüz hem vücut makyajı: Revolution Body Veil Yüz Ve Vücut Fondöteni

Yüz ve vücut makyajınızı tek bir fondötenle yapmak istiyorsanız Revolution markasının Body Veil isimli yüz ve vücut fondöteni sizin için harika bir alternatif olabilir. Kullanım kolaylığı sunan Body Veil, su bazlı ve likit yapısı sayesinde cilt tarafından hızlıca emilerek pürüzsüz görünüme kavuşmanıza destek olur. Zararlı bileşenlerden arındırılan formülü sayesinde cilt dokunuza zarar vermeyen ve cildinizin nefes almasını sağlayan fondöten, gün boyu parlak, canlı görünmenizi sağlar. Ayrıca içeriğinde bulunan hyalüronik asitle tüm gün cildinizin nemli görünmesine de yardımcı olur.

3. Sprey fondötenin kolay kullanımından vazgeçemeyenlere: Alix Avien Leg & Body Foundation

Vücudunuzdaki çatlak, sinek ısırığı gibi kusurları gizlemek, renk eşitliği sağlamak ve bronz görünüme sahip olmak için Alix Avien markasının Leg & Body Foundation adını verdiği vücut fondötenine de göz atabilirsiniz. Yüksek kapatıcı özelliğe sahip formülü sayesinde cilt lekelerini ve kusurlarını kapatmakta son derece etkili vücut fondöteni, vücudunuzdaki renk eşitsizliğini dengeleyerek kusursuz görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Paraben içermeyen, ter ve nemden etkilenmeyen yapısı ile sizi yarı yolda bırakmayacak ürünü çalkaladıktan sonra vücudunuza 30 cm uzaklıktan sıkarak kullanabilirsiniz.

4. Suya dayanıklı bir fondöten: MAC Studio Face And Body Foundation

Vücut makyajınızda suya dayanıklı fondötenleri tercih ediyorsanız makyaj kategorisinin en sevilen markalarından MAC'in ikonikleşmiş Studio Face And Body Foundation isimli fondöteni sizin için harika bir alternatif olabilir. İncecik yapısı ve doğal saten dokusu ile hafif kapatıcılık sağlayan fondöten, özel formülü sayesinde kuruma yapmadan cildi nemlendirir, akneye neden olmaz. Hem güzel görünmenize yardım eder hem bakım yapar. Suya dayanıklı ve 8 saate kadar kalıcı formülü ile sizi yarı yolda bırakmayacak fondöten, 120 ml'lik ambalajıyla da son derece uzun ömürlü kullanım vadeder.

5. Kontür uygulaması ile daha fit görünüm için: Maybelline New York Master Contour Stick

Yüz makyajında hatları belirginleştirmek için yapılan kontür uygulamasını daha fit görünüm için vücudunuzda da tercih edebilirsiniz. Dekolteli giysilerinizde daha dolgun göğüs görünümüne kavuşmak veya karın kaslarınızı belirginleştirmek istiyorsanız Maybelline New York markasının Master Contour Stick isimli ürününden yardım alabilirsiniz. Markanın kontür uygulaması için özel olarak ürettiği stick formundaki ürününün koyu renkli kısmını geri planda kalmasını istediğiniz bölgelere, aydınlatıcı kısmını ise öne çıkarmak istediğiniz yerlere uygulayarak daha fit görünüme kavuşabilirsiniz. Yumuşacık yapısıyla son derece kolay uygulama sunan ürün, uzun süre kalıcı formülüyle yaz davetlerinde vazgeçilmeziniz olacak!

6. Işıl ışıl bir cilt için: LKR Body Shimmer

Yaz mevsiminde ister plajda ister davet ve özel günlerde vücudunuzun ışıl ışıl parlamasını istiyor, bu ışıltıyı yakalamanıza yardımcı olacak pratik bir ürün arıyorsanız LKR markasının Body Shimmer adını verdiği vücut spreyine göz atmanızı öneririz. İçeriğinde parıltılar barındıran sprey formundaki aydınlatıcıyı hem yüzünüze hem vücudunuza uygulayarak ışıl ışıl görünüme kavuşabilirsiniz. Yaz aylarında güneşin bronzlaştırıcı etkisiyle bütünleştiğinde harika görünmenize yardımcı olacak, 3 farklı renk seçeneği bulunan likit aydınlatıcıyı dilerseniz ışıltılı cilt makyajları için makyaj bazı olarak da tercih edebilirsiniz.

7. Parlak ve nemli bir vücut için: Revolution Glow Radiance Face & Body Shimmer Oil

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Sıcak yaz aylarında katılacağınız davet ve etkinliklerde yüz makyajınız kadar vücut makyajınıza da önem veriyor, ışıl ışıl parlamak istiyorsanız Revolution markasının Radiance Face & Body Shimmer Oil isimli vücut spreyi sizin için harika bir seçim olabilir. İçeriğinde bulunan Hindistan cevizi ve ananas aromaları ile ışıl ışıl görüntünün yanı sıra müthiş bir kokuya da kavuşmanıza yardımcı olacak ürünü hem yüzünüzü hem vücudunuzu aydınlatmak için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yüzünüze parmak uçlarınızla uygulayabileceğiniz aydınlatıcıyı vücut fırçası yardımıyla köprücük kemikleri, omuz, kol ve bacaklarınızda da kullanabilirsiniz.

8. Yüz makyajında olduğu kadar vücut makyajında da etkili: L'Oréal Paris Glow Mon Amour Bronze In Love

Özellikle dekolteli ve mini elbiselerinizi giyerken köprücük kemikleri, omuzların yanı sıra bacaklarınızı da aydınlatmak, göz alıcı ışıltıya kavuşmak istiyorsanız yüz makyajlarının vazgeçilmez yardımcılarından likit aydınlatıcılar, sizin için harika bir çözüm olabilir. L'Oréal Paris markasının Glow Mon Amour serisinde yer alan Bronze In Love isimli, Hindistan cevizi yağı içeren likit aydınlatıcısını damlalığı sayesinde rahatça kullanabilirsiniz. Dilediğiniz miktarda ürünü vücudunuzun öne çıkarmak istediğiniz bölgelerine damlattıktan sonra vücut fırçası yardımıyla uygulayarak ışıl ışıl ve dikkat çekici görünüm elde edebilirsiniz.

9. Simlerden vazgeçemeyenlere: NYX Professional Makeup Yüz & Vücut Simi

Özel gün ve davetlerde azıcık ışıltıyla yetinmiyor, vücudunuzu simlerle göz alıcı ışıltıya kavuşturmak istiyorsanız NYX Professional Makeup Yüz & Vücut Simi'ne mutlaka göz atmanızı öneririz. Hayvansal içerik bulundurmadığı için vegan kullanıma uygun krem formdaki ürünü vücut yağı ya da nemlendiriciyle karıştırarak uyguladığınızda göz kamaştırıcı ve pırıl pırıl görünüm elde edebilir, tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Ayrıca makyaj bazı yardımıyla göz makyajınızda da kullanabileceğiniz vücut simini 15 gramlık ambalajı sayesinde uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilir, bulunacağınız her ortamda yıldız gibi parlayabilirsiniz.

10. Homojen uygulama için kaliteli bir fırça: Real Techniques Face Body Blender

Vücut fondötenlerinden aydınlatıcılara kadar her türlü likit ürünü homojen şekilde uygulamak için iyi bir makyaj fırçası edinmelisiniz. Bu noktada makyaj fırçası denildiğinde akla ilk gelen markalar arasında yer alan Real Techniques'in Face Body Blender fondöten fırçası sizin için harika bir yardımcı olabilir. Sık ve yumuşak kıllarıyla kullandığınız ürünleri cildinize homojen şekilde uygulamanıza olanak tanıyan fondöten fırçası, avuca oturan tasarımıyla da son derece konforlu kullanım sunar. Yüz makyajlarınızda da rahatlıkla kullanabileceğiniz fondöten fırçası özellikle köprücük kemiklerinize ve bacaklarınıza aydınlatıcı uygularken harika görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.