Sadr’dan Bahreyn Büyükelçiliği önünde gösteri çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerini yarın Bahreyn'in Bağdat Büyükelçiliği ve ülkedeki Başkonsoloslukları önünde gösteri yapmaya çağırdı.

Sadr, yazılı açıklamasında, yarın Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu önünde toplanacak göstericilerin oradaki personele birer çiçek takdim etmesini istedi.

Şii lider, söz konusu çiçeklerin Bahreyn halkına hediye olduğunu ifade etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Necef'teki Sadr destekçileri, oradaki Bahreyn Başkonsolosluğu önünde toplanarak, gösteri düzenlemeye başladı.

Sadr, bugünkü başka bir yazılı açıklamasında, Bahreyn, Yemen ve Suriye'de savaşın son bulması ve buralardaki iktidar sahiplerinin acilen görevlerini bırakmasını istedi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed, Sadr'ın bu açıklamalarına tepki göstererek, kendisini İran'ın ülkesindeki nüfuzuna sessiz kalmakla eleştirdi. Bin Ahmed, Sadr için "aptal" ve "otoriter" ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da Sadr’ın açıklaması üzerine Irak’ın Bahreyn Maslahatgüzarı Nihad el-Ani’yi Bakanlığa çağırdı.

