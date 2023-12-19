Şafak operasyonunda estetik ameliyat skandalı! Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 58 milyon TL'lik zarar: Ev kiralarını da telefon paralarını da ödetmişler

Belediyeye 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda belediye başkanı danışmanı M. S.'nin yaptıklarını duyanlar şaşkına döndü. Ancak belediyeyi 58 milyon TL zarara uğratan yalnızca M. S. de değildi.

ŞAFAK VAKTİ BELEDİYE BİNASINA GİRİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı M. S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

REKLAM İHALELERİNE FESAT YOLUYLA 58 MİLYON TL'LİK ZARAR

Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi.

ESTETİK AMELİYATINDAN EV KİRASINA VE CEP TELEFONUNA HEPSİNİ ÖDETMİŞLER

Öte yandan M. S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

(DHA)





