HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şafak operasyonunda estetik ameliyat skandalı! Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 58 milyon TL'lik zarar: Ev kiralarını da telefon paralarını da ödetmişler

Şafak operasyonunda estetik ameliyat skandalı! Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 58 milyon TL'lik zarar: Ev kiralarını da telefon paralarını da ödetmişler

19.12.2023 11:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak vakti düzenlenen operasyonun perde arkasından 'estetik ameliyat' skandalı çıktı! Ekipler dün şafak sökerken belediye binasına girip arama yapmış, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı M. S.'nin de olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Estetik ameliyatın yanı sıra, personelin ev kirasından cep telefonu parasına dek birçok tutarın kendi ceplerinden çıkmadığı belirlendi. Belediyenin uğradığı zararın tutarı dudak uçuklattı.

Belediyeye 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' operasyonunda belediye başkanı danışmanı M. S.'nin yaptıklarını duyanlar şaşkına döndü. Ancak belediyeyi 58 milyon TL zarara uğratan yalnızca M. S. de değildi.

adanadaki-belediye-operasyonu-ihaleye-fesat-karistirip-karsiliginda-estetik-ameliyat-yaptirmis_6951_dhaphoto6

ŞAFAK VAKTİ BELEDİYE BİNASINA GİRİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belediye binası ve belirlenen çok sayıda adrese baskın gerçekleştiren ekipler, delil arama ve toplama çalışması yaptı. Haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında Başkan Zeydan Karalar'ın danışmanı M. S.'nin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

adanadaki-belediye-operasyonu-ihaleye-fesat-karistirip-karsiliginda-estetik-ameliyat-yaptirmis_6951_dhaphoto5

REKLAM İHALELERİNE FESAT YOLUYLA 58 MİLYON TL'LİK ZARAR

Belediye personelinin, reklam ihalelerine fesat karıştırıp, birlikte hareket ettikleri firma sahiplerinin adreslerine şartnameleri ihaleden önce gönderdiği ortaya çıktı.

adanadaki-belediye-operasyonu-ihaleye-fesat-karistirip-karsiliginda-estetik-ameliyat-yaptirmis_6951_dhaphoto3

Ayrıca ihale sonrası sahte fatura düzenleyerek gerekli meblağın yüksek gösterildiği, artan paranın da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirtildi. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi.

adanadaki-belediye-operasyonu-ihaleye-fesat-karistirip-karsiliginda-estetik-ameliyat-yaptirmis_6951_dhaphoto2

ESTETİK AMELİYATINDAN EV KİRASINA VE CEP TELEFONUNA HEPSİNİ ÖDETMİŞLER

Öte yandan M. S.'nin, yaptırdığı estetik ameliyat masraflarını reklam firmasına ödettirdiği, diğer belediye personelinin de ev kirasını ödettirip, cep telefonu aldırdıkları ortaya çıktı.

adanadaki-belediye-operasyonu-ihaleye-fesat-karistirip-karsiliginda-estetik-ameliyat-yaptirmis_6951_dhaphoto1

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antilop, mamut, buffalo, balina, geyik...Antilop, mamut, buffalo, balina, geyik...
Ölen bebeğin kanından uyuşturucu çıktı! Müebbetleri isteniyordu, serbest kaldılarÖlen bebeğin kanından uyuşturucu çıktı! Müebbetleri isteniyordu, serbest kaldılar
Uzaklaştırma kararı bitince eve getirdi, çocuklarının önünde katletti!Uzaklaştırma kararı bitince eve getirdi, çocuklarının önünde katletti!
Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediyesi estetik cerrahi
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Büyükşehir belediyesinde estetik ameliyat skandalı!

Büyükşehir belediyesinde estetik ameliyat skandalı!

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Yıllar sonra gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! 'Haklı çıktı'

Yıllar sonra gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! 'Haklı çıktı'

Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

CHP lideri Özel'den Bakan Güler'e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi

CHP lideri Özel'den Bakan Güler'e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.