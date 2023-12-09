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  4. Saffet Sancaklı'nın açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli'den açıklama: 'Tercih kendisinindir'

Saffet Sancaklı'nın açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli'den açıklama: 'Tercih kendisinindir'

09.12.2023 16:01 | Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili olarak "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" açıklamasını yaptı.

Saffet Sancaklı'nın açıklaması gündem olmuştu! Bahçeli'den açıklama: 'Tercih kendisinindir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.

BAHÇELİ'YE SAFFET SANCAKLI SORUSU

Sancaklı'nın, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." şeklindeki açıklamaları sorulan Bahçeli şunları ifade etti:

"Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir."

Kaynak: AA

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Devlet Bahçeli Saffet Sancaklı MHP
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