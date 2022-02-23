Safra kesesi taşı nedir, nasıl oluşur, belirtileri nelerdir?

Çoğunlukla belirti vermeden oluşan safra kesesi taşının özellikle aşırı kilolu kişilerde, yeterli su tüketmeyenlerde, yağlı ve dengesiz beslenenlerde daha sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlara göre hamilelik de safra kesesi taşı oluşumunu artırabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca; safra kesesinin vücuttaki görevi, safra kesesinde taş ya da iltihap oluşması durumunda görülen rahatsızlıklar ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

YAĞLI VE HAYVANSAL GIDALAR ETKİLİYOR

Safra kesesinin karnın içinde karaciğerin alt kısmında yer aldığını ve içinin safra sıvısıyla dolu olduğunu belirten Op. Dr. A. Murat Koca, “Safra kanallarından gelen bir miktar safra kesenin içinde birikir, ihtiyaç halinde kese kasılarak on iki parmak bağırsağına boşaltılır ve gıda sindiriminde yardımcı olur. Özellikle yağlı ve hayvansal gıdalarla beslenmede safra kesesi salgısında artış olur. Sağlıklı bir kişide bu dolma ve boşalma sistemi denge içinde çalışır. Eğer safra kesesi çalışmasında bozulma olursa birtakım hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu durumlardan en sık görüleni ise safra kesesi taşları ve iltihaplarıdır.” dedi.

ÇALIŞMASI BOZULAN KESEDE TAŞLAR OLUŞUYOR

Safra kesesinin içindeki sıvıda bulunan kolesterol, pigment / boya maddelerinin zamanla çalışması bozulan kese içinde kalsiyumla da birleşip yapışınca önce safra çamuru ve sonra da taşların oluşmasına yol açtığını ifade eden Op. Dr. A. Murat Koca, “Taşlar farklı büyüklük ve yapıda olmakla birlikte bazen ana safra kanalı içinde de oluşabiliyor. Bazen de kese duvarı içinde kireçlenme ve taşlaşma gerçekleşebiliyor. Bu durum porselen kese olarak tanımlanıyor ve kanserleşme ihtimali barındırıyor.” dedi.

KİMLER RİSK ALTINDA

Kilolu ve obez kişiler

Ailesinde safra taşı hastalığı geçirenler

Yağlı ve dengesiz beslenenler

Orta yaştan sonra özellikle 40 yaş sonrasında

Kadınlarda

Hızlı kilo verenlerde

Hareketsiz bir hayat tarzı olanlar

Yeterli su içmeyenler

Doğum kontrol hapı kullananlar

Şeker hastalığı ve yüksek kolesterol hastalığı olanlar

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Safra kesesi taşı hastalığı olduğunda şişkinlik, hazımsızlık, bulantı, karında hassasiyet, mide ekşimesi, mide yanması, ağza safra gelmesi ve ağrıların görülebilir.

ŞEKER HASTALIĞINDA SAFRA KESESİ TAŞLARINA ÇOK DİKKAT

Şeker hastalarında safra kesesi taşları ve iltihaplarına çok daha fazla dikkat edilmesi gerekitiğini söyleyen Op. Dr. A. Murat Koca, “Şeker hastalığında zaman içinde sinir hasarları nedeniyle ağrı hissi azalmış olabileceğinden safra kesesi delinse bile hastalar rahat görünüp hissetmeyebiliyorlar ve tehlikeli durumlar ortaya çıkabiliyor.’’dedi.

HAMİLELİK SAFRA KESESİ OLUŞUMUNU ARTIRABİLİR

Kadınlarda özellikle hamilelik döneminde safra kesesi taşları ve hastalıklarına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, “Hamilelikte yaşanan vücut sistemimizdeki değişimler safra taşları oluşumunu arttırabiliyor. Safra kesesi taşları tespit edilen ya da belirti veren kadında gebelik yoksa ve bebek planlanıyorsa laparoskopik ameliyat öneriyoruz. Hamilelik varsa hasta iyi takip edilmeli, ancak zorunlu hallerde ameliyat yapılmalıdır. Cerrahi tedavi için hamileliğin ilk 3 ay ve son 3 aylık döneminde riskler daha yüksektir. Cerrahi operasyon için daha güvenli dönemin 3-6 ay arası olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

