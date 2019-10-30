HABER

Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Bilecik'te 94 yaşındaki kadın hasta, 3 saat süren ameliyatla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te ameliyat edilen yaşlı kadının safra kesesinden 200 taş çıkarıldı.

Ağrıları nedeniyle Bilecik Devlet Hastanesine başvuran 94 yaşındaki Nadide Erişken'e "akut kolesistit" teşhisi konuldu. Kadın, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından "laparoskopik kolesistektomi" yöntemiyle ameliyat edilen hastanın safra kesesinde irili ufaklı 200 taş bulunduğu belirlendi.

Erişken, üç saat süren operasyonla taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen kadın, Kahraman ve ekibi ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Kan tahlili ile kanser ve alzheimer gelişmeden belirlenebilecekKan tahlili ile kanser ve alzheimer gelişmeden belirlenebilecek
Karaciğerideki kistten 3 saatlik operasyonla kurtulduKaraciğerideki kistten 3 saatlik operasyonla kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ameliyat Bilecik doktor hasta safra kesesi taş yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

Silahını çıkarıp kalabalığa ateş açtı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tip2 diyabet hastaları için egzersiz önerileri

Tip2 diyabet hastaları için egzersiz önerileri

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.