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Safranbolu’da salep toplayan kişi yakalandı

26.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde salep toplayan kişi yakalanarak ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca salep bitkisinin doğadan toplanması yasaklanmıştı.

Safranbolu’da salep toplayan kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma yol kontrol noktasında yapılan denetim sırasında durdurulan araçta yaklaşık 3 kilogram ağırlığında salep bitkisi kökü ele geçirildi.

CEZA KESİLDİ

Ele geçirilen salepler Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilirken, salep toplayan kişiye ceza kesildi.

Kısıtlamayı ihlal edip, salep soğanı toplayan 5 kişi 419 bin 690 TL ceza yediKısıtlamayı ihlal edip, salep soğanı toplayan 5 kişi 419 bin 690 TL ceza yedi

YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDA

Doğal çiçek soğanlı, gövdesi dik ve ilindirimsi, tel köklü ve kökü yumrulu, çiçekleri salkım veya başak şeklinde orkide ailesinden olup, bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması sebebiyle salep, Tarım ve Orman Bakanlığınca doğadan toplanması yasaklanmıştı. (İHA)

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Karabük Safranbolu
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