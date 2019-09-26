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Safranbolu'da tarihi konaklar yangına karşı korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, AB tarafından desteklenen AFAD'ın "Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması" projesiyle güvence altına alındı - Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay: - "Safranbolu'da birçok konağımız ne yazık ki yandı. Bir bina yandığı zaman binayı yeniden yapabilirsiniz ancak bu tarihi konaklar insan gibi. Nasıl bir insanı kaybettiğimiz zaman geri getiremiyoruz, binaları da tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte geriye getiremiyoruz"

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) "Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması" projesiyle koruma altına alındı.

Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, bir otelde düzenlenen toplantıda, proje ortaklarının Karabük Üniversitesi, Safranbolu Belediyesi, Danimarka Kopenhag İtfaiye Birimi, Slovenya Lubliyana Yangın Araştırma Enstitüsü ve İtalya Camerino Üniversitesi olduğunu söyledi.

Erbay, önceleri Safranbolu'da afet bakımından incelendiğinde kaya düşmelerinin olduğunu ifade ederek, "Kaya düşmelerine karşı önlemlerimizi aldık. Safranbolu'da çok sık yaşanan yangınlar var. Birçok konağımız ne yazık ki yandı. Bir bina yandığı zaman binayı yeniden yapabilirsiniz ancak bu tarihi konaklar insan gibi. Nasıl bir insanı kaybettiğimiz zaman geri getiremiyoruz. Binaları da tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte geriye getiremiyoruz." dedi.

Yapılan analizler ve çalışmalar sonucunda "Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması" projesi kapsamında paydaşlarla 9 ana konu belirlediklerini anlatan Erbay, her bir konuyu, konusunda uzman olan ortaklarına verdiklerini anlattı.

Erbay, ortaya konulan çalışmanın pek çok yönden efektif ve pratik bir uygulama sahasına sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Projemiz 3 Ekim 2017'de başladı ve iki yılda tamamlandı. Bu çalışmaları bir kitap haline getirdik. Ortaya güzel bir eğitim modülü çıktı. Biz bunu yaygınlaştıracağız. Karabük Üniversitesi ve Karabük AFAD tarafından düzenlenen "Uluslararası Afetler Üzerine Bilim ve Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu'' yaptık. Yangınla ilgili çalıştay da düzenledik. Amacımız bundan sonra herhangi bir yangın veya afet yaşanıp insanlara, tarihi ve kültürel mirasa zarar vermesini önlemek."

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Koruma Safranbolu Tarihi Konaklar

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