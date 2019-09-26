Safranbolu'da tarihi konaklar yangına karşı korunuyor

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) "Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması" projesiyle koruma altına alındı.

Karabük AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, bir otelde düzenlenen toplantıda, proje ortaklarının Karabük Üniversitesi, Safranbolu Belediyesi, Danimarka Kopenhag İtfaiye Birimi, Slovenya Lubliyana Yangın Araştırma Enstitüsü ve İtalya Camerino Üniversitesi olduğunu söyledi.

Erbay, önceleri Safranbolu'da afet bakımından incelendiğinde kaya düşmelerinin olduğunu ifade ederek, "Kaya düşmelerine karşı önlemlerimizi aldık. Safranbolu'da çok sık yaşanan yangınlar var. Birçok konağımız ne yazık ki yandı. Bir bina yandığı zaman binayı yeniden yapabilirsiniz ancak bu tarihi konaklar insan gibi. Nasıl bir insanı kaybettiğimiz zaman geri getiremiyoruz. Binaları da tarihi ve kültürel dokusuyla birlikte geriye getiremiyoruz." dedi.

Yapılan analizler ve çalışmalar sonucunda "Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangınlara Karşı Korunması" projesi kapsamında paydaşlarla 9 ana konu belirlediklerini anlatan Erbay, her bir konuyu, konusunda uzman olan ortaklarına verdiklerini anlattı.