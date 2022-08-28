Sağanak geri geliyor! İstanbullular o güne dikkat: Meteoroloji'den uyarı geldi

Yazın son günleri yaşanırken sağanak yağışlar yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği birçok ile yönelik yeni uyarısını yayımladı. Önümüzdeki 5 güne dair hava durumu tahmin raporuna göre sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte son rapora ve uyarılara göre Türkiye'de hava durumu...

KUVVETLİ GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerine ait hava durumu raporunu yayımladı. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Genel Müdürlük, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan MGM'ye göre İstanbul'un 1 Eylül Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor.

İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu:





