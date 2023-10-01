Sağanak sonrası bodrum katta mahsur kaldılar! Sel bugün de İstanbul'u vurdu: Su dolu çukura böyle düştü

İstanbul'da 2 gündür hayatı felç eden sağanak bugün de Esenyurt'ta olumsuzluklara yol açtı. Sel felaketlerinde sık sık yaşandığı üzere yine bir istinat duvarı taşkın nedeniyle çöktü. Bodrum katta mahsur kalan aile ise yetkililerden yardım bekliyor.

SU TAŞKINLARI MEYDANA GELDİ

Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle Haramidere'nin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.

İlçede, can kaybının da yaşandığı 23 Haziran 2020'de meydana gelen sel felaketinin ardından İSKİ'nin başlattığı Haramidere'deki ıslah çalışması kapsamında yapılan çok sayıda beton blok parçalanıp dere yatağına düştü.

İş makineleri, dereye bağlantısı yapılmayan beton borulardan gelen suların tahliyesi için istinat duvarının bir kısmını kırdı.

Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.

İlçede Evren Oto Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanda da su taşkını meydana geldi.

Taşkın nedeniyle sanayi sitesinin bir kısmı sular altında kaldı.

Siteden geçen sokaktaki yolun bir kısmında da çökme meydana geldi.

BODRUM KATTA MAHSUR KALDILAR

İlçede sağanağın ardından oluşan su taşkını nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken yollarda çökmeler meydana geldi.

Vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmeye çalışırken şiddetli sağanak özellikle zemin kattaki dairelerde hasara neden oldu.

Pınar Mahallesi 1272 Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan 10 kişilik aile evlerindeki suyun tahliye edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

"EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Evin sahibi Çiçek Bulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından itfaiye ve İSKİ'yi aradığını söyledi.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Bulu, daha önce de evlerini defalarca su bastığını anlattı.

Su baskınından sonra yetkilileri aradığını ifade eden Bulu, "Yetkilere haber vermemize rağmen dairemiz hala tahliye edilmedi. İtfaiye, İSKİ, belediye başkanları hiç kimse gelmedi. Evde 8 çocuğumla beraber 10 kişi kalıyoruz. Beş sefer evimize su bastı ve komple değiştirdik. Ev kullanılamaz hale geldi. Herkes müteahhit olmuş. Ne bir yetkili ne de bir şey var. Hani her şey güzel olacaktı." diye konuştu.

OTOMOBİL SU DOLU ÇUKURA GİRDİ

Aracın çukura düştüğü olay ise Esenyurt Pınar Mahallesi 1297. sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle açılan çukurun üzeri toprakla kapatıldı. Oluşan çukur yağmur suyuyla doldu. Bir otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada su birikintisinden geçmek isterken, su dolu çukura girdi.

Ön tekerlekleri çukura giren otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

(AA-DHA-İHA)

