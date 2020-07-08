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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 19:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

Süreçte pekçok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.

Maske tüm dünyada kabul gören önemli tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı tüm dünyada tartışılmaz tedbirdir. El temizliği olmazsa olmaz kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor.

Salgının kontrolden çıktığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Yüzde yüz tedbirlere uyumun sağlanabileceğini biliyoruz. Dün yeni vaka sayımız 1053'dü. İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek, bir kısmı solunum cihazına bağlanacak, aralardan belki birileri bilincini kaybedecek. Sizce acaba bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz.

Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, kapalı ortak mekanlar.

"ÇOK SAYIDA VAKANIN KAYNAĞININ DÜĞÜNLER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Büyük kentlerin kalabalığından uzaklaşanlar başka kalabalıkları tercih etmez, mesafe kurallarını fazlasıyla uygularlarsa buna müteşekkir kalırız. Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Cenazeler, taziyeler, mevlitler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır.

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