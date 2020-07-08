Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

Süreçte pekçok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.

Maske tüm dünyada kabul gören önemli tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı tüm dünyada tartışılmaz tedbirdir. El temizliği olmazsa olmaz kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor.