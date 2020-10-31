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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'deki depremde yaralananlarla ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 21:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'deki depremde yaralananlarla ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Tedavileri devam eden depremzedeleri ziyaret ettik. 218 kişi halen hastanelerimizde. 667 kişi taburcu oldu. Hastane personelimiz olağanüstü bir performans gösteriyor. Tüm hastalarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum”


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