HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Ömer Özkan'a nakil tebriği! 'Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Ömer Özkan'a nakil tebriği! 'Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz'

02.10.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta Havva Erdem'in (33) anne olduğunu öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ı tebrik etti. Bakan Koca, “Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Ömer Özkan'a nakil tebriği! 'Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz'

Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında dünyada ilk kez kadavradan alınan rahmi Derya Sert'e nakletti. 9 yıllık bekleyişin ardından Derya Sert'in anne olmasıyla birlikte Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, doğuştan rahmi olmayan Havva Erdem'e 27 Temmuz 2021 tarihinde kadavradan rahim naklini gerçekleştirdi. 8,5 saat süren rahim naklinin ardından Havva Erdem, 90 gün sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu.

thumbs_b_c_280c4d1370be1558e65b9d1e591de389

Bir süre sonra Havva Erdem'e tüp bebek tedavisi gerçekleştirildi. Havva Erdem, rahim naklinden 14 ay sonra anne oldu. 29 haftalıkken doğum yapan Havva Erdem, 1720 gram sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Dünyada ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi bu müjdeli haberi basın toplantısında herkese duyurdu.

9a57492b8bd0605bce5c2c5d98498006

'BU BAŞARIYI KUTLUYORUZ'

Havva Erdem'in anne olduğunu öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Prof. Dr. Ömer Özkan'ı tebrik etti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Prof. Dr. Ömer Özkan 2011'de, dünyada ilk rahim naklini yapmıştı. 14 ay önce, kadavradan alınan rahmin naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta, bir kız çocuğu sahibi oldu. İlki gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ortaya konan, dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum böyle eleştirdi: Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken...Bakan Kurum böyle eleştirdi: Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken...
‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı‘Bu anket henüz yayınlanmadı’ diyerek açıkladı
İş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke olduİş kadınına akılalmaz tuzak! Başına geleni anlayınca şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Prof. Dr. Ömer Özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 174 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Endonezya'da futbol maçı kanlı bitti! 174 ölü, 180 yaralı! Tarih bu olayı asla unutmayacak...

Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden sosyal medya art arda paylaşımlar geldi

Son dakika: Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyet görüntüleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden sosyal medya art arda paylaşımlar geldi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Başına talih kuşu kondu, tarlasından petrol çıktı: 50 milyon dolar teklif edildi

Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’

Vasiyetini böyle açıklamış: ‘Bir kız çocuğu…’

Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başlatıldı

Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başlatıldı

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.