Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilden örnek vererek uyardı!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı.

Vakaların en çok görüldüğü illerden DİYARBAKIR'DA iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. TRABZON'DA ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020



