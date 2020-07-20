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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilden örnek vererek uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilden örnek vererek uyardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 21:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır ve Trabzon'u örnek göstererek düğünlere dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ilden örnek vererek uyardı!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı.


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