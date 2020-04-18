Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu: 20 Nisan'da açılıyor

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak” ifadelerine verdi.

Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı 20 Nisan’da açılıyor. Sekiz ayrı hastaneden oluşan dev sağlık kompleksi sağlık sistemimizin gücüne güç katacak. pic.twitter.com/dyS36EDFfV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020



