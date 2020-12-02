Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Koca, Twitter hesabından, TBMM'deki "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında, bugün milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.
Milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Koca, vatandaşların vekiller aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.
Sağlık Bakanı Koca, "TBMM Meclis Nöbeti" yazısıyla milletvekilleriyle fotoğraflarını da paylaştı.
Bugün TBMM’de milletvekillerimizle bir araya geldik. Memleketimizin sağlık politikaları ve yatırımlarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın vekillerimiz aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdik. pic.twitter.com/cFXk3ff8HE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2020
TBMM'deki "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında Bakanlar, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelerek, talepleri dinliyor. (AA)