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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştı: Vaka sayısındaki artış...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 21:57 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs test sayısının 30 bini bulacağını belirterek, artan test sayısında göre vaka sayısındaki artışın düştüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştı: Vaka sayısındaki artış...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'deki yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri Twitter hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, vaka sayılarına dikkat çekti. Günlük test sayısının yakında 30 bini bulacağını belirten Bakan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor" dedi. Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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