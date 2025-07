Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: "Sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a kadar düşüş sağladık"

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen 'Normal Doğum Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen programda, 'Gebe Okulu-Ebe Polikliniği' tanıtım videosu izletildi.

Programda konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'de sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınırların çok üzerinde seyrettiğini söyledi.

Memişoğlu, sezaryenin tıbbi gereklilik dışında tercih edilmesinin hem anne hem bebek sağlığı üzerinde bazı riskler oluşturduğunu hem de doğurganlık kapasitesini sınırladığını belirterek, "Bu durumun uzun vadede toplum sağlığı ve demografik yapımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini unutmamak gerekir. İşte bu nedenle, normal doğumun yaygınlaştırılması, Sağlık Bakanlığı olarak sadece bir önceliğimiz değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine duyduğumuz sorumluluğun bir gereğidir" dedi.

"YÜZDE 62,8'DEN YÜZDE 59,9'A KADAR DÜŞÜŞ SAĞLADIK"

Bakan Memişoğlu, zorunlu olmadığı halde yapılan her sezaryenin sadece bir cerrahi işlem olmadığını aktararak, "Aynı zamanda kadının doğum deneyimine ve sonraki gebeliklerine dokunan ciddi bir müdahaledir. İşte biz tam bu yüzden, tıbben gereksiz olan sezaryenlerin önüne geçmek için bu yola çıktık. Biz de bu bilinçle hareket ettik. Bu anlayışla çalıştık. Ve hamdolsun, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a kadar düşüş sağladık. Primer sezaryen oranında ise 2,7 puan ve yüzde 6,8'lik azalma sağladık. Uzun yıllardır ilk kez sezaryen oranlarında düşüş eğilimi göstermiş olmamız bizim için son derece mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.

"407 EBE POLİKLİNİĞİ AÇTIK"

Tıbben zorunlu olmayan sezaryen oranlarını düşürmek ve her annenin doğum sürecine güvenle, bilgiyle ve destekle hazırlanabildiği sağlıklı bir sistemi kalıcı hale getirmek istediklerini söyleyen Memişoğlu, "Bu nedenle kararlılıkla çalışmaya, süreci güçlendirmeye ve her adımda daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte; Ebelik Yönetmeliği’mizi yayımladık, görev ve yetkilerini genişlettik. Doğumhane teşvik ödemelerini başlattık. Rehber ebe ve sorumlu ebe modelini hayata geçirdik. 81 ilimizdeki kamu hastanelerimizde 407 ebe polikliniği açtık. 'Her Gebeye Ebe' projemizle bu süreci sistematik hale getirdik. Her anne adayına, bu özel yolculukta kendisine eşlik eden bir ebenin rehberliğini sunduk. Bu kapsamda, kamu hastanelerimizde son 8 ayda yaklaşık 60 bine yakın gebemiz bu hizmetten faydalandı. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan annelerimizin; bedenlerinde ve hormonlarında önemli değişikliklerin yaşandığı, neyle karşılaşacaklarını merak ettikleri bu ilk deneyim süreci olan son 3 ayda bir ebeyle birebir eşleşmelerini çok önemsiyoruz. Bu nedenle, ilk kez anne olacak gebelerimizi; gebelik sürecini birlikte planlamak ve kendilerine rehberlik edecek ebesiyle tanışmak üzere, ilçe sağlık müdürlüklerimize ve sağlıklı hayat merkezlerimize davet ediyoruz. Ve bu hizmetimiz tamamen ücretsiz" açıklamasında bulundu.

"GEBE OKULLARIMIZIN SAYISINI 1450'YE ÇIKARDIK"

Bakan Memişoğlu, gebeliğin son 3 ayında aktif olarak yürüttükleri modelle, pilates, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri, doğum pozisyonları ve masaj uygulamaları gibi birçok yöntemle gebelerin sürece hazırlandığını işaret ederek, "Doğum ve doğrum sonrası süreçte de ebelerimiz rehberliğine devam ediyor. 81 ilimizde 'Her Gebeye Ebe' projemizi standart hale getirdik. Anne adaylarımız için sunduğumuz tıbbi hizmetleri konforlu bir hale getiriyoruz. Bu anlayışla, anne dostu hastane sayımızı 132'den 184'e çıkardık. Bu ne demek? Anne dostu hastanelerimizde doğum yapan bir anne, doğum sürecini tek kişilik, konforlu bir odada gerçekleştiriyor. Doğum sonrası ten tene temas ve emzirme gecikmeden başlatılıyor. İnşallah anne dostu hastane sayılarımızı da arttırmaya devam ediyoruz. Yine bu süreçte, gebe okullarımızın sayısını 1450'ye çıkardık. 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızla 500 bin anne adayımıza rehberlik ettik. İletişim çalışmalarımızla milyonlara ulaştık" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kendisinin de bir hekim olduğunu söyleyerek, "Ben bu iş için hep 'doğum aleminin kurtuluş savaşı' diyorum. Gerçekten bu kurtuluş savaşının kahramanları da kıymetli ebelerimiz, hekimlerimiz, hocalarımız, Bakanlığımızın personeli ve bu işi gerçekten gönülden isteyerek ve arzu ederek 'katkı veririm' diyen herkesin bu kurtuluş savaşında yerinin olduğuna inanan birisiyim" diye konuştu.

Programın sonunda Bakan Memişoğlu, 81 ilin il sağlık müdürleri ve ekiplerine teşekkür belgesi takdim etti.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır