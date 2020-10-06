Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün raporuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin yayınladığı rapora ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

DSÖ, Türkiye’nin KOVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.

DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 6, 2020



