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Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün raporuyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin yayınladığı raporla ilgili olarak "Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan DSÖ'nün raporuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin yayınladığı rapora ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

DSÖ, Türkiye’nin KOVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.


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