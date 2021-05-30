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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı

30.05.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı

Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotuna bir kez daha yer verdi.

Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:

Sağlık Bakanı Koca'dan "normalleşme için kolları sıvıyoruz" mesajıSağlık Bakanı Koca'dan "normalleşme için kolları sıvıyoruz" mesajı

"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz."


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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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