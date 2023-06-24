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Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada çıkan 'yabancı uyruklu hasta' iddialarına açıklama

24.06.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada çıkan 'yabancı uyruklu hasta' iddialarına açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını aktardı.

"FOTOĞRAFI BELLİ MAKSATLARLA PAYLAŞANLARA..."

Koca, şunları kaydetti:

"Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."


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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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