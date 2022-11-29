Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Tek kit ile 4 enfeksiyon tespit edilecek!

Son günlerde artan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli test kitinin müjdesini verdi.

Solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkati çeken Bakan Koca, koronavirüs ile solunum yolu enfeksiyonlarının karıştırılabileceğini ifade etti.

1 İÇİNDE HAZIR OLACAK

Taramalarda artık tek kit döneminin başlayacağını duyuran Bakan Koca, "Influenza A, Influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek. TÜSEB'i görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Bakan Koca ayrıca, Covid vakalarının 3 binlerde olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler."

