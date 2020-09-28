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Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 00:17 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

Sağlık Bakanı Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain bir saldırıda bulunduğunu belirtti.

Yoğun bombardıman sonucu sivillerden çok sayıda yaralı ve yaşamını yitiren olduğunu bildiren Bakan Koca, "Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan saldırıyı kınıyoruz. Meşru cevap için harekete geçen kardeş Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.


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