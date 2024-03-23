HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2024 20:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin Sancaktepe'de yapıldığını belirterek, "Devreye girdiğinde en az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'deki Fatma Fitnat Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra cami cemaatiyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, Atatürk Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Koca, ziyaretlerinin ardından yapımı süren Sancaktepe'deki şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koca, yaptığı açıklamada, şu an faaliyetlerine devam eden 24 şehir hastanesinin bulunduğunu, 14 şehir hastanesinin de yapımının sürdüğünü belirterek, Muğla, Malatya ve Van'da da yapılacak hastanelerle birlikte bütün büyük şehirlerde şehir hastanesinin olacağını söyledi.

İstanbul için düşünülen ilave 3 şehir hastanesinin daha bulunduğunu kaydeden Koca, Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin inşaatı süren Sancaktepe Şehir Hastanesi kompleksi olduğunu belirtti.

Koca, 4 bin 100 yatak kapasiteli hastanenin, bitişiğindeki 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin de entegre edilmesiyle toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne dönüşeceğini anlattı.

08_Nisan_01 mart_07_AA-34077015

"ÖNÜMÜZDEKİ 6 AY İÇİNDE BAHAR PROJESİ'Nİ HIZLA FAALİYETE GEÇİRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Koca, ihalesi yapılan hastanenin kapalı alanının bir milyon metrekare olduğunu ve genel hastane, kadın doğum, çocuk, ortopedi, KVC, fizik tedavi, YGAP ve psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık kampüsü olacağını söyledi.

Koca, ayrıca kampüste Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Merkezinin (BAHAR) de olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada AMATEM, ÇEMATEM lojmanlarıyla birlikte bir BAHAR Merkezi olacak. Bir-iki katlı yer yer olan villaların hızla yapımı da devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay içinde BAHAR Projesi'ni hızla faaliyete geçirmek istiyoruz."

Bu projenin de 30 büyük şehirde yapılmasının planlandığını anlatan Koca, bu merkezlerden yatırıma alınan 10 projeden ihalesi ilk yapılanın Sancaktepe'deki kampüs olduğunu kaydetti.

Koca, "Bu kapasitesiyle, AMATEM, ÇEMATEM ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir BAHAR Projesi, bu anlamda da dünyada ilk merkez olacak." dedi.

08_Nisan_01 mart_07_AA-34077018

"SMA GİBİ NADİR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bakan Koca, Sancaktepe'de havaalanı ve pist olmasının avantajıyla burada ilk kez gen hücre terapi hastanesi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"SMA gibi nadir hastalıkların tedavisinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda nadir hastalıklar için gen ve hücre terapi hastanesi de kişiye özel hem üretim hem de uygulamanın yapılacağı bir hastane olacak yani burada ilk defa hem kişiye özel üretim ve uygulamanın yapıldığı hem de ruhsatının dijital olarak düzenlendiği bir hastaneden bahsediyorum. Dijital ruhsatlamanın yapılmasıyla ilgili de dünyada bir ilk olduğunu söylemek istiyorum."

Koca, inşaatı devam edenlerin tamamlanmasıyla 42 olan şehir hastanelerinin sayısının 2026 sonunda 50'ye ulaşacağını belirterek, bu hastanelerin toplamda 18'inin kamu özel işbirliğiyle, diğer 32'sinin ise merkezi bütçeden yapılarak devam ettiğini bildirdi.

Burada bir simülasyon merkezi de yapacaklarını anlatan Bakan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Simülasyon merkezi hem laparoskopik hem robotik müdahalelerin yapılabildiği hem de eğitim açısından son derece önemli bir merkez olacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüzün binası da burada ihale kapsamında yapılmış oluyor. Gelecek yıl sonunda hizmete açmak istiyoruz. Gen ve hücre terapi hastanesiyle, BAHAR Projesi'yle ve lojman dahil olmak üzere kompleksin tamamıyla birlikte devreye girdiğinde en az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak."

Bakan Koca'ya Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de eşlik etti.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güngören'de balkonda çökme meydana geldi! 'Deprem oldu zannettim'Güngören'de balkonda çökme meydana geldi! 'Deprem oldu zannettim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz'
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Arda Güler açıklaması geldi

Galatasaray'da Arda Güler açıklaması geldi

Turgut Altınok'un iddiası dikkat çekmişti! Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Önümüzdeki hafta açıklayacağım'

Turgut Altınok'un iddiası dikkat çekmişti! Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Önümüzdeki hafta açıklayacağım'

İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti

İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklama!

Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak açıklama!

Fatih Erbakan'ın Şanlıurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

Fatih Erbakan'ın Şanlıurfa mitingindeki kalabalık gündem oldu! Sayı açıklandı, vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

CHP'liler şehrin meydanına 20 metrelik afiş astı! AK Partili başkanı hedef aldılar: Parsel parsel sattı

CHP'liler şehrin meydanına 20 metrelik afiş astı! AK Partili başkanı hedef aldılar: Parsel parsel sattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.