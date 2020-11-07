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Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 19:59 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin yöneticileriyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri değerlendirdik."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.


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