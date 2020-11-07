Sağlık Bakanı Koca'dan Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri değerlendirdik."
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toplantı: Yöneticilerle hasta yükümüzü, salgın hastalığa karşı tedavi yöntemlerimizi, ŞU ANKİ KAPASİTENİN ARTIRILMASINA YÖNELİK çözümleri değerlendirdik. pic.twitter.com/9lO0xVItCg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 7, 2020