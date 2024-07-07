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  4. Sağlık Bakanı Memişoğlu baba ocağına geldi: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu baba ocağına geldi: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz

07.07.2024 16:59
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Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu memleketi Rize'ye geldi. Memleketini özlediğini söyleyen Memişoğlu Daha iyi bir sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir Hastanesi’nin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetinde daha iyi yerlere geleceğiz" mesajını verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu baba ocağına geldi: Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret için memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılanan Bakan Memişoğlu, şehir merkezinde esnafı ziyaret etti.

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Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve kurum amirleri eşlik etti.

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Atatürk Caddesi ile yeni belediye bloklarında esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Memişoğlu, bir taksi durağında taksicilerle çay içti.

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Ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize güzel bir şehir, özlemişiz. Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz. Daha iyi bir sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir Hastanesi’nin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetinde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
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