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Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor?

Uzmanlar, erken menopozun diş kaybı riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, menopoz sonrası dönemde kadınların diş eti hastalıklarına karşı daha savunmasız hale geldiğini belirterek, özellikle 40’lı yaşlarda başlayan diş kayıplarının erken menopozun önemli bir belirtisi olabileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre Türkiye’de kadınlarda ortalama menopoz yaşının 49’dan 46’ya düştüğüne dikkat çekti. Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 verilerine göre Türkiye’de kadınların ortalama menopoz yaşının 49’dan 46’ya düştüğünü, bu değişim, diş ve çene sağlığı açısından sessiz ama ciddi bir tehdit barındırdığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor? 1

"TÜRKİYE’DE İSE MENOPOZ YAŞI DÜŞÜYOR, RİSK DAHA ERKEN BAŞLIYOR"

Özkan, menopozu sadece adet döngüsünün sona ermesi olmadığını belirterek, "Aynı zamanda östrojen hormonunun ani azalması anlamına geliyor. Östrojen; kemik yapımı, bağ dokularının gücü, bağışıklık sistemi ve damar yapısı gibi birçok alanda etkili olduğu gibi, diş eti ve çene kemiği sağlığı açısından da hayati rol oynar. Menopoz sonrası kadınlarda diş eti çekilmesi, çene kemik kaybı ve diş kayıpları çok daha sık görülüyor. Araştırmalara göre menopoz sonrası periodontitis görülme sıklığı yüzde 58, osteoporozlu kadınlarda çene kemik kaybı hızı 4 kat fazla. Türkiye’de ise menopoz yaşı düşüyor, risk daha erken başlıyor. Güncel araştırmalar, Türkiye’de kadınların artık ortalama 46 yaşında menopoza girdiğini ortaya koyuyor. Bu yaş, dünya ortalamasının altındadır. Bu da diş ve kemik sağlığına yönelik koruyucu önlemlerin artık 40’lı yaşların başında konuşulması gerektiğini gösteriyor. Menopoz sonrası ilk 5 yılda kadınlar kemik kütlesinin yüzde 20’sini kaybedebiliyor. Bu sadece omurga ya da kalça kemiği değil; dişleri destekleyen alveolar kemiği de içeriyor. Sonuç olarak dişlerde sallanma, diş eti iltihabı, dişler arası aralıklar ve kayıplar başlıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor? 2

"NEDEN ÖSTROJEN AZALINCA DİŞLER ZARAR GÖRÜYOR?

Özkan şöyle devam etti: "Neden östrojen azalınca dişler zarar görüyor? Östrojen, kemik yıkımını baskılayan ve yapımını destekleyen bir denge sağlar. Osteoblastları (kemik yapan hücreler) destekler. Osteoklastları (kemik yıkan hücreler) baskılar.

2025 tarihli bilimsel verilere göre, östrojen seviyesi düştüğünde osteoklast aktivitesi artıyor ve kemik yıkımı hızlanıyor. Süngerimsi yapıya sahip kemikler, özellikle çene kemiği ilk etkilenen alanlardan biri. Yeni araştırmalar, menopoz sonrası kadınlarda çene kemiğinde yılda yüzde 3 ila yüzde 5 oranında kemik kaybı olabileceğini gösteriyor. Diş etleri neden daha savunmasız? Östrojen azalmasıyla birlikte, diş etlerinin bağ dokuları zayıflar, damar yapısı bozulur, yenilenme kapasitesi düşer. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve diş eti enfeksiyonlarına karşı direnci düşürür.

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor? 3

MENOPOZ DÖNEMİNDE YAYGIN GÖRÜLEN BELİRTİLER

Diş eti kanaması, diş eti çekilmesi, ağız kuruluğu, tat değişiklikleri. Bu semptomlar yaşlanmanın doğal süreci sanılsa da kemik yıkımının habercisi olabilir. Menopoz döneminde tükürük bezlerinin aktivitesi azalır. Tükürük hem ağız florasını korur hem de çürüklere karşı savunmadır. Tükürükteki bu azalma, çürük sıklığını artırır,

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor? 4

"ÇÜRÜKLERİN İLERLEME HIZINI YÜKSELTİR"

Özkan, erken müdahalenin hayat kurtardığına dikkat çekerek şunları kaydetti: "Menopozdan korkmayın ama hazırlıksız da yakalanmayın. Bu dönemde kemik sağlığıyla birlikte diş eti sağlığı birlikte ele alınmalı. Menopoz sonrası her 6 ayda bir diş eti muayenesi, dijital radyografik takip ile çene kemiği kaybının erken teşhisi, hormonal hassasiyeti gözeten periodontolojik bakım protokolleri, kalsiyum ve D vitamini desteği ile kemik yoğunluğunun dengelenmesi. Osteoporoz tedavisinde kullanılan bifosfonat grubu ilaçlar, çene kemiğinin yenilenmesini baskılar. Bu ilaçları kullanan kişilerde, diş çekimi veya implant sonrası çene osteonekrozu (kemik ölümü) riski ciddi oranda artar. Bifosfonat kullanan hastalar, diş hekimine mutlaka bilgi vermeli.

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor? 5

"MENOPOZ, BİR SON DEĞİL; YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Bu tedaviyi almayı planlayanlar, öncesinde dental muayeneden geçmeli. Kemik yoğunluğu (DEXA) ölçülerek kişiye özel dental plan oluşturulmalı."

Dişlerin menopozda daha fazla ilgi beklediğine işarete eden Özkan, "Menopoz, bir son değil; yeni bir başlangıç. Ancak bu başlangıcın sağlıklı devam edebilmesi için diş ve çene sağlığınız özenli takip gerektiriyor.

Unutmayın, 46 yaş menopoz çağı, 50 yaş dişsizlik kaderiniz olmasın. Menopoz teşhisi alır almaz diş hekiminize başvurun. Kaybedilen her diş, kalp hastalığı riskinizi yüzde 28; KOAH alevlenmelerini yüzde 41 artırıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2025 verileri: "Menopoz yaşı düşüyor, risk erken başlıyor" 40’lı yaşlarda diş kaybının nedeni erken menopoz olabilir! Östrojen azalınca dişler zarar mı görüyor? 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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erken menopoz menopoz östrojen Sağlık Bakanlığı
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