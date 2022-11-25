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Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman? 27 bin doktor ataması başvuru şartları neler?

25.11.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci başladı. Bununla birlikte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2022 yılının sonuna kadar doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolardan Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak üzere sağlık personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman? 27 bin doktor ataması başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman? 27 bin doktor ataması başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 bin hekimin atamasının yapılacağını ve 32 bin tıbbi sekreter alınacağını açıkladı. Bununla beraber, personel alımının ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başlandı. Bakan Koca, tarih vererek açıklama yaptı. Peki Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman? 27 bin doktor ataması başvuru şartları neler? İşte detaylar...

27 BİN DOKTOR ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Koca 27 bin hekimin atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "En geç 15 Ocak’a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız." ifadelerini kullandı. 27 bin doktor atama süreci Sağlık Bakanlığı'nun internet adresinden takip edilecek.

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması ne zaman? 27 bin doktor ataması başvuru şartları neler?

32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alacaklarını açıklayan Bakan Koca, “İlk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlanınca görmüş olacaksınız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamına teşvik ediyoruz. Yani en geç Ocak 15’e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız” dedi.

27 BİN DOKTOR ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 27 bin doktor ataması başvuru şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartlarının, başvuru kılavuzu ile birlikte açıklanması bekleniyor.


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