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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler?

03.10.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, Bakanlığın bu sene 85 bin kadro açacağını duyurdu. Bununla beraber 85 bin personel alımı hakkındaki detaylar araştırma konusu oldu. Başvruların nereden yapılacağı ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı merak konusu oldu. 85 bin personel alımını duyuran Bakan Koca, "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Gözümüz aydın." diye konuştu. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeyi verdi. İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

"85 BİN ATAMA YAPILACAK"

85 bin atama hakkında detay veren Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Detayların, eylül ayının sonlarına doğru netleşmesi bekleniyor.


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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