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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

05.10.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Bunun ardından sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımı hakkındaki detayları araştırmaya koyuldu. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları sorgulanmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan Bakan Koca, "Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor." ifadelerini kullanmıştı. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi. Atama bekleyen binlerce sağlık çalışanı için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımıyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları da henüz belli olmadı. Alımlarla alakalı açıklamanın eylül ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor.


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personel alımı Sağlık Bakanlığı
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