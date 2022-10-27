Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 85 bin personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli mi? Personel alımında son durum

Sağlık Bakanlığı personel alımı bekleyişi devam ediyor. İş hayatına Sağlık Bakanlığı bünyesinde devam etmek isteyen vatandaşlar, personel alımı başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak? 85 bin personel alımı başvuru tarihi ve şartları belli mi? İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl

bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanları aralık ayında yayınlanmıştı.

Personel alımı detaylarının belli olması için başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Merak edilen başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımı ile ilgili bilgiler, kılavuzda yer alacak.

Geçtiğimiz yıl en çok alım, hemşire kadrosunda yapılmıştı. Toplamda 10.348 Hemşire, 1.600 Ebe, 6.604 Sağlık Teknisyeni/ Teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alımı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan personel alımı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız.

Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.” dedi.

