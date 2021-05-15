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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

15.05.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 472 oldu. Vaka sayısında düne göre artış oldu. İşte Türkiye'nin 15 Mayıs koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 15 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

15 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

iŞTE 15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 242 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 11 bin 394 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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