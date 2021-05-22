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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 22 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

22.05.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 8 bin 697 oldu. İşte Türkiye'nin 22 Mayıs koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 22 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

22 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 835 oldu.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" dedi.

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (21 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 9 bin 528 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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