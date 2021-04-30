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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

30.04.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 31 bin 891 oldu. 394 can kaybı, salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı oldu. İşte 30 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Nisan 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 673 oldu.

Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820 bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.30 Nisan 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 534 oldu, 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.

İŞTE 30 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

30

29 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 37 bin 674 olarak açıklanmıştı.
29 nisan

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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