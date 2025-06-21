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Sağlık Bakanlığı açıkladı: "Ülkemizde, en düşük anne ölüm oranı sağlandı"

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de anne ölüm oranının 100 bin canlı doğumda 11,5’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakanlık, 2025 hedeflerinin aşılmasıyla birlikte bebek ve 5 yaş altı ölüm hızlarında da önemli düşüşler kaydedildiğini belirtti. Türkiye’nin anne ölüm oranında son 20 yılda kaydettiği ilerleme, sağlık alanındaki başarının önemli bir göstergesi olarak öne çıktı. Detaylar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: "Ülkemizde, en düşük anne ölüm oranı sağlandı"

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de anne ölüm oranının 100 bin canlı doğumda 11,5'e düştüğünü, şu ana kadar gerçekleşen en düşük anne ölüm oranının sağlandığını açıkladı.

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BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, ülkelerin en önemli sağlık ve gelişmişlik göstergelerinden biri olan anne ölüm oranına ilişkin 2025 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak önemli başarı elde etti. Anne ölüm oranı, 100 bin canlı doğumda 11,5'e düştü. Böylelikle; ülkemizde şu ana kadar gerçekleşen en düşük anne ölüm oranı sağlanmış oldu. Ülkemizde bebek ve 5 yaş altı ölüm hızında da düşüş kaydedildi. Bebek ölüm hızı 2023 yılında binde 10,1 iken 2024'te binde 9'a geriledi. 5 yaş altı ölüm hızı ise 2023 yılında binde 14,7 iken 2024'te binde 11,1'e düştü. Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması 2005 raporunda 100 bin canlı doğumda 28,5 olan anne ölüm oranı, 2017 yılında 14,5, 2023 yılında ise 13,5 olarak kayda geçmişti" denildi.

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"ÜLKELERİN SAĞLIK VE GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ GÖSTERİYOR"

Anne ölüm oranının, bir yılda gebelik veya gebeliğin ağırlaştırdığı herhangi bir sebeple ölen anne sayısının, aynı yıl içinde canlı doğan bebek sayısına oranının 100 bin ile çarpımı sonucu elde edildiği belirtildi. Ülkelerin, sağlık ve gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul edilen bu oranı düşürebilmek için eylem planları üzerinde çalıştığı kaydedilerek, "Ülkemiz, anne ölümlerini azaltma konusunda dünyadaki en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. 1990 yılında 100 bin canlı doğumda 100 olan Türkiye'deki anne ölüm oranı, 2000'li yıllarda hızlanan çalışmalarla önemli düzeyde düşürülmüş ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirlenen '2030'a kadar küresel anne ölüm oranının her 100 bin doğumda 70'in altına indirilmesi' hedefi, 2000'li yılların ortalarında yakalanmıştı" ifadelerine yer verildi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Sağlık Bakanlığı hamilelik lohusalık
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