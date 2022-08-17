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Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! 'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 3 ilde başlıyor...

17.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığından milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni uygulama hayata geçirildi. Yeni uygulamaya göre, 0-12 yaş çocuklar için koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Eskişehir, Kırşehir ve Karabük"te "Aile Diş Hekimliği" modelini pilot uygulama olarak başlatılacak. Bununla beraber, MHRS uygulaması üzerinden randevu alınabilecek sistemle özellikle çocuklar için önem taşıyan ağız ve diş sağlığı kontrollerinin kolayca yaptırılabilmesi sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! 'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 3 ilde başlıyor...

Sağlık Bakanlığınca bir süre önce üç pilot ilde hayata geçirilmesi planlanan "Aile Diş Hekimliği" modeli ile ilgili hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Aile hekimliği sistemi ile benzer bir model olan "Aile Diş Hekimliği", ilk olarak pilot il seçilen Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te uygulanacak. Bakanlık, sistemi 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlıyor.
Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmalarının mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.

Böylelikle bu konudaki hizmetlere kolayca erişilmesi ve 0-12 yaş aralığındaki tüm çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün olacak.

e-nabız

E-NABIZ ÜZERİNDEN TAKİP İMKANI

Uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için alt yapı çalışmalarını da sürdüren Bakanlık, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmesini planlıyor.

Sistemle ayrıca ebeveynler, 0-12 yaş arası çocuklarının tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede çocuklarda oluşabilecek diş problemlerine erken müdahale imkanı olabilecek.

DİŞ HEKİMLİĞİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÜÇ İLDE AİLE DİŞ HEKİMLERİNİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Bakanlık, bu çalışmalarla birlikte diş hekimliği randevularının planlanması, diş hekimlerinin hastaların daha önce yapılan tetkiklerine kolay bir şekilde erişebilmesine olanak tanıyacak Diş Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi Projesini de devam ettiriyor.

Analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test ve eğitim çalışmaları tamamlanarak yayına alınan sistem, pilot uygulama kapsamında Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te aile diş hekimi olarak belirlenen kullanıcıların erişimine açıldı. (AA)

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Sağlık Bakanlığı e-nabız e-devlet giriş
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