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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 13 bin 163 hekimin tercih süreci başladı...

01.09.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihlerin alınmaya başlandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 13 bin 163 hekimin tercih süreci başladı...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercihler alınmaya başlandı. 106. Dönem DHY Kurası için pbs.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak tercihler 7 Eylül’e kadar devam edecek. Hekimlerin yerleştirmeleri Sağlık Bakanlığı tarafından, 9 Eylül 2022 tarihinde noter huzurunda yapılacak. 106. dönem DHY kapsamında, 11 bin 902’si tıp fakültelerinden mezun olan pratisyen hekim ve bin 261’i ihtisaslarını tamamlayan uzman hekim olmak üzere, toplam 13 bin 163 hekimin görev yerleri belirlenecek” denildi.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası tercih süreci pbs.saglik.gov.tr’den başladı. Yerleştirmeler, doktor ihtiyacı olan yerlere 9 Eylül'de noter huzurundaki kura ile yapılacak." ifadelerini kullandı.


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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca personel
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