Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bakanlık bünyesine Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olma şartı aranmaksızın kura yoluyla 10 bin işçi alınacağı duyurulmuştu. Resmi Gazate'de yayımlanan karar sonrası vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? Kura çekimi ne zaman yapılacak? sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve kura çekimi ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin ayrıntılara göre; alımlarda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) punaı aranmayacak. Sınava girmeyen vatandaşların da katılım gösterebileceği kura çekimi ile Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için işçi alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için henüz başvuru alınmaya başlanmadı.

Başvuru sürecinin Mart ayında başlayacağı öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakım-onarım, güvenlik, koruma, temizlik gibi meslek kollarından alınacak olan işçiler noter huzurunda yapılan kura ile seçilecek. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için yapılacak kura çekimi tarihi, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından netlik kazanacak.

2022 SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ile ilgili en az ilkokul mezunu her vatandaşın KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceği aktarıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak personellerin istihdamına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin bazı maddeleri şunlar;

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- (1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartlan haiz yedek adaylar işe alınır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

