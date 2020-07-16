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  4. Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını bölge bölge yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını bölge bölge yayınladı! İki bölge alarm veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı bölge bölge açıkladı. İki bölge ise vaka sayısında İstanbul'u geride bıraktı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını bölge bölge yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, vaka sayısı 215 bin 940, vefat sayısı 5 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 oldu.

İSTANBUL

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 251 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 101

DOĞU KARADENİZ

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 12 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 20

BATI MARMARA

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 8 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 6

BATI KARADENİZ

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 33 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 24

ORTA ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Orta Anadolu'da 40 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 27

KUZEYDOĞU ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Kuzeydoğu Anadolu'da 21 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 16

ORTA ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Karadeniz'de 33 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 24

ORTADOĞU ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ortadoğu Anadolu'da 30 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 11

EGE

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Ege'de 55 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 21

AKDENİZ

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Akdeniz'de 52 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 30

DOĞU MARMARA

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Marmara'da 81 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 58

BATI ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Anadolu'da 148 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 111

BATI ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Güneydoğu Anadolu'da 250 yeni vaka görüldü. Yeni hastane yatışları: 125

GUNEYDOGU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor."

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