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Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

25.11.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu ve 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin ve 10 bin sürekli işçinin alım sürecinin başladığını açıkladı. Peki Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı'na 40 bin personel alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım sürecinin başladığını duyurdu. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'na 30 bin mülakatsız personel alımının tarihini ve şartlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısı ve personel alımı hakkında şöyle konuştu:

"TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum."

"700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız. Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak."

SAĞLIK BAKANLIĞI 40 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Alımların başlayacağı tarih ve başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak duyuru yapıldığında detayları sayfamızda paylaşacağız.


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