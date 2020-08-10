Sağlık Bakanlığı'nda okulların açılmasıyla ilgili kritik toplantı

Sağlık Bakanlığı Bilim Alt Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı'nda okulların açılması gündemiyle ilgili olarak toplantıda bir araya geldi. Haber Global Muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın aktardığına göre, Toplantıda okulların ne zaman ve ne şekilde açılacağı gündemi masada olacak.

Bakanlar Kurulu öncesi gerçekleşen toplantı dikkat çekti. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da okulların açılmasıyla ilgili görüşlerin dinleneceği belirtiliyor.

Bakanlar Kurulu'nun ardından da bu konuda açıklama bekleniyor.

